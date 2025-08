Da li je Đoković napravio pravi potez? Legendarni Džimi Konors kaže da Novak ovo mora da uradi pred US Open

Najtrofejniji teniser ikada Džimi Konors savjetuje srpskog asa Novaka Đokovića pred US Open.

Legendarni Džimi Konors prokomentarisao je odustajanje Novaka Đokovića od Mastersa u Kanadi, nakon što je posljednji meč odigrao u polufinalu Vimbldona kada je poražen u tri seta od Janika Sinera. Srbin je bio među čak 18 igrača koji su otkazali učešće u Torontu, a među njima su i trenutno najbolji igrači na Turu Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Čovjek koji drži rekord po ukupnom broju osvojenih turnira (109) smatra da Đoković ne smije previše da rizikuje pred US Open i da je učinio dobar potez. Očekuje se da Đokovićev naredni turnir bude Masters u Sinsinatiju, što će mu biti priprema za posljednji grend slem u sezoni. Tokom podkasta "Prednost Konors" sa sinom Bretom, osmostruki grend slem kaže da igrači žele da sačuvaju svoje tijelo pred najveće izazove i da je zbog toga Toronto ostao bez najvećih zvezda.

"Da, posebno ako pogledate momka poput Đokovića, znate, on mora da uskladi vrijeme i trud koji ulaže, jer je sada stariji igrač na turniru", rekao je Konors.

"Ako želi da podigne svoju igru na viši nivo i da bude najbolji kada je to najvažnije, što bi bio US Open, mora da prati šta je najbolje za njega, ali i da bude u stanju da odigra neke mečeve prije turnira, tako da ne dolazi tamo samo zbog rezultata".

Problem gustog rasporeda

ATP raspored je iz sezone u sezone sve nemilosrdniji, pa Masters u Torontu i Sinsinati sada traju tri, mjesto dvije nedjelje.

"Mnogi momci idu na 12-dnevne turnire, to je puno tenisa. Jedina dobra stvar je što to nisu mečevi na tri od pet setova, znate, to su mečevi na dva od tri. Vidim da mnogi od vrhunskih igrača igraju svake nedjelje i plasiraju se u polufinale i finale, to utiče na vas i mentalno i fizički".

Naravno, postoje prioriteti u karijerama sportista, a nema sumnje da je Đokovićev sav fokus na grend slem turnirima. "Mislim, svaki meč bi trebalo da bude važan, ali postoje neki rezultati koji su vaše naslijeđe, a to su, po mom mišljenju, Vimbldon i Otvoreno prvenstvo SAD", rekao je Konors.

Podsjetimo, Sinsinati je na programu od 7. do 18. avgusta, dok US Open počinje 24. avgusta.