"Pogledajte ga, gotov je": Mekinro prije sedam godina otpisao Novaka, našao mu nasljednike i sve promašio

Legendarni američki teniser Džon Mekinro je još 2018. godine prognozirao kraj Novaka Đokovića, pa je tako izdiktirao i njegove nasljednike. Malo je reći da je sve promašio.

Izvor: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia/Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Novak Đoković ima 38 godina i još se nalazi u samom svjetskom vrhu, što nije uspjelo niti jednom od njegovih rivala koji su daleko ranije bili nemoćni, jednom nogom u penziji. Ove sezone Novak Đoković igrao je tri polufinala grend slemova i tek su dvojica najboljih na svijetu - Janik Siner i Karlos Alkaraz - odigrali bolje sezone. Malo ko je to mogao da predvidi zbog njegove "krštenice", a da ne pričamo da su ga otpisali još davne 2018.

Imao je Nole te godine probleme sa laktom, odlučio se za operaciju zbog ranog ispadanja na Australijan openu, a već tada su mu "svirali kraj". Jedan od njih bio je i legendarni američki teniser Džon Mekinro koji je već počeo da priča o novoj generaciji.

Štaviše, Mekinro je tada precrtao Novaka Đokovića, kao i Rodžera Federera i Rafaela Nadala, ostavivši prostor za igrače koji su tek stupili na veliku scenu, pa je tada ispričao da će Kajl Edmund, Aleksander Zverev, Denis Šapovalov, Borna Ćorić, Feliks Ože-Alijasim i Stefanos Cicipas sigurno osvojiti grend slem pehare. Ne treba mnogo teniskog znanja da bi se znalo da niko od pomenutih nije podigao grend slem.

Šta je Mekinro rekao o budućnosti tenisa?

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

"Sada je sve potpuno otvoreno za tu novu generaciju...", rekao je Džon Mekinro na "Eurosportu" tokom 2018. godine: "Ko će iskočiti i osvojiti više grend slemova? Za mene je sigurno da ćemo konačno dobiti odgovor u naredna 24 meseca".

"Ko bi mogao prvi? Zavisi od koje starosti počinjemo da računamo. Kajl Edmund da li je on prestar sa 23 godine? Saša Zverev bi bio logičan izbor, iako je do sada podbacivao na grend slemovima. Mnogo mi se dopada Denis Šapovalov, mislim da će uraditi velike stvari. Pa Borna Ćorić, ako ostane zdrav i igra na sporijim podlogama, ostaje opasan. Takođe i Ože-Alijasim - taj mladić će biti stvarno dobar. Sviđa mi se i mladi Cicipas, mladi Grk...", poručio je tada Mekinro koji nije vjerovao u svog zemljaka Frensisa Tijafoa, koji takođe nije osvojio niti jedan "mejdžor".

Šta su uradili ovi teniseri?

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne samo da ovi teniseri nisu osvojili niti jedan grend slem, nego su neki baš bili daleko od njega. Borna Ćorić je stigao samo jednom do četvrtfinala US opena - i to prije pet godina - dok nisu mnogo više učinili ni Kajl Edmund, Feliks-Ože Alijasim i Denis Šapovalov. Svako od njih igrao je po grend slem polufinale, i to je bilo to.

Stefanos Cicipas je pak bio u finalima Australijan opena i Rolan Garosa, gdje je gubio od Novaka Đokovića, dok je najbliži grend slem peharu bio Saša Zverev koji je izgubio tri finala.

Šta je Đoković uradio od kada ga je Mekinro otpisao?

Izvor: Benjamin Gilbert / AFP / Profime

U istoj godini kada je Mekinro "svirao kraj" Đokoviću, srpski teniser se vratio i osvojio Vimbldon, pa US open, penjući se sa 12. mjesta na ATP listi do prvog. I ne samo to, dominirao je i u godinama koje su dolazile. Od tog trenutka ukupno je osvojio 12 grend slem pehara, od svojih ukupno 24.

Treba li da podsjećamo da je Džon Mekinro opet otpisivao Đokovića poslije ovogodišnjih rezultata, ističući da je sada prošlost i da će sve deliti Karlos Alkaraz i Janik Siner? Neka i ovoga bude "u pravu".