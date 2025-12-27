Milenković zaustavio Halanda, ali su ga saigrači izdali: Magija Šerkija za nastavak borbe za titulu

Mančester siti je uz dosta problema uspio da pobijedi Notingem Forest iako je Nikola Milenković sačuvao Erlinga Halanda na meču Premijer lige.

Mančester siti nastavlja borbu sa Arsenalom za titulu u Premijer ligi. Uz dosta problema je "iščupao" pobjedu protiv Notingem Foresta na gostovanju - 2:1. Nikola Milenković uspio je da zaustavi Erlinga Holanda, ali njegovi saigrači nisu našli način da spriječe magiju Rajana Šerkija.

U prvom poluvremenu nije bilo previše uzbuđenja na "Siti graundu", ali se sve promijenilo u nastavku. Već u 48. minutu je Šerki poslao savršenu loptu u prostor za Tijanija Rajndersa koji je donio vođstvo gostima. Bio je to početak haosa na meču. Samo šest minuta kasnije je Igor Žesus ostao potpuno sam u kaznenom prostoru, poslao je savršenu loptu u peterac za Omarija Hačinsona koji je šutirao iz prve i izjednačio.

Tražio je Pep Gvardiola način da pokrene ekipu, uveo je Savinja umjesto Rejndersa, dobio je i žuti karton zbog protesta u 75. minutu. Onda je Šerki ponovo pokazao da ima magiju u nogama. Poslije kornera je nastala velika gužva u kaznenom prostoru, Rajan je šutirao savršeno i uprkos velikom broju igrača koji su bili ispred njega našao je prostor da smjesti loptu u mrežu. Igrači domaćeg tima su žestoko protestovali, tražili su da se gol poništi zbog faula, sudija Rob Džouns je pokazao na centar.

Siti je uspio da se izvuče i da bar na kratko preuzme prvo mjesto. Ima 40 bodova, jedan više od Arsenala koji tek igra sa Brajtonom.