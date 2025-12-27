logo
Milenković zaustavio Halanda, ali su ga saigrači izdali: Magija Šerkija za nastavak borbe za titulu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mančester siti je uz dosta problema uspio da pobijedi Notingem Forest iako je Nikola Milenković sačuvao Erlinga Halanda na meču Premijer lige.

Mančester siti pobijedio Notingem Forest Izvor: Barrington Coombs, PA Images / Alamy / Profimedia

Mančester siti nastavlja borbu sa Arsenalom za titulu u Premijer ligi. Uz dosta problema je "iščupao" pobjedu protiv Notingem Foresta na gostovanju - 2:1. Nikola Milenković uspio je da zaustavi Erlinga Holanda, ali njegovi saigrači nisu našli način da spriječe magiju Rajana Šerkija.

U prvom poluvremenu nije bilo previše uzbuđenja na "Siti graundu", ali se sve promijenilo u nastavku. Već u 48. minutu je Šerki poslao savršenu loptu u prostor za Tijanija Rajndersa koji je donio vođstvo gostima. Bio je to početak haosa na meču. Samo šest minuta kasnije je Igor Žesus ostao potpuno sam u kaznenom prostoru, poslao je savršenu loptu u peterac za Omarija Hačinsona koji je šutirao iz prve i izjednačio.

Notingem Forest Mančester siti highlights
Izvor: YouTube/Arena sport

Tražio je Pep Gvardiola način da pokrene ekipu, uveo je Savinja umjesto Rejndersa, dobio je i žuti karton zbog protesta u 75. minutu. Onda je Šerki ponovo pokazao da ima magiju u nogama. Poslije kornera je nastala velika gužva u kaznenom prostoru, Rajan je šutirao savršeno i uprkos velikom broju igrača koji su bili ispred njega našao je prostor da smjesti loptu u mrežu. Igrači domaćeg tima su žestoko protestovali, tražili su da se gol poništi zbog faula, sudija Rob Džouns je pokazao na centar.

Siti je uspio da se izvuče i da bar na kratko preuzme prvo mjesto. Ima 40 bodova, jedan više od Arsenala koji tek igra sa Brajtonom.

