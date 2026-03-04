Darko Rajaković pobjesnio kao Nikola Jokić, jedva su ga držali: "Bježim iz Srbije ako vidim ovaj pogled"

Pogledajte burnu reakciju Darka Rajakovića koju su u SAD uporedili sa onom Jokićevom od prije nekoliko dana na Denver - Oklahoma.

Izvor: Screenshot/Twitter/@BrickCenter_

Prethodne noći na NBA parketima nije bilo srpskih igrača, ali vidjeli smo srpskog trenera - i to bukvalno. Darko Rajaković iz Toronta poludio je na sudije tokom meča protiv Njujorka, da je u jednom trenutku čak i ušao na parket i svašta je imao da im kaže, da su njegovi igrači morali da ga smiruju.

U tim trenucima Niksi su napravili seriju 9:0, koju su samo uvećali tokom Rajakovićevog izliva bijesa, a komentator je to odmah uporedio sa situacijom koju je Nikola Jokić imao prije nekoliko dana - kada su ga petorica držala protiv Oklahome.

Darko had to be held back from the refs and the Raptors broadcast were CLOWNING him



"Darko is giving the ref the Jokic look. Aren't they from the same country? If I ever see that look in Serbia I'm getting OUT OF THERE."pic.twitter.com/c0m6YBmH8b — BrickCenter (@BrickCenter_)March 4, 2026



"Darko sada gleda sudiju onim Jokićevim pogledom. Zar nisu iz iste zemlje? Ako ja ikad vidim takav pogled u Srbiji, bježim odatle istog trenutka", rekao je komentator dok je trajao Rajaković sukob sa sudijama, ali se na kraju sve smirilo i ostao je da vodi svoj tim do kraja susreta, ali je doživio poraz 111:95.

"3 minutes to go it was 4pt game…For 45 minutes we did a really good job…Down the stretch Brunson did a really good job…We had our chances…This is a really really good team…Really good job defensively"



–– Raptors coach Darko Rajakovic on losing to Knicks again 111-95pic.twitter.com/onPzyupRfG — New York Basketball (@NBA_NewYork)March 4, 2026



"Tri minuta do kraja bilo je četiri razlike. Za 45 minuta smo zaista dobro radili posao. Na kraju Branson je odlično odigrao. Imali smo naše šanse. Ovo je zaista, zaista dobra ekipa. Zaista dobar defanzivni posao....", rekao je Darko Rajaković poslije poraza Reptorsa istakavši da su Niksi "napravljeni za osvajanje titule", svjestan da iako njegova ekipa igra odlično ove sezone - ipak im nedostaje iskustva, posebno u ovakvim situacijama.

Najefikasniji u njegovom timu bio je Brendon Ingram sa 31 poenom, četiri asistencije i dva skoka, pratio ga je Beret sa 20. Što se tiče Niksa, kod njih je ekipu predvodio Branson sa 26 poena.

NBA rezultati 4. mart:

Šarlot - Dalas 117:90

Klivlend - Detroit 113:109

Orlando - Vašington 126:109

Majami - Bruklin 124:98

Toronto - Njujork 95:111

Čikago - Oklahoma 108:116

Minesota - Memfis 117:110

Filadelfija - San Antonio 91:131

L.A. Lejkers - Nju Orleans 101:101

Sakramento - Finiks 103:114

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:24 Denis Šreder o Rajakoviću Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)