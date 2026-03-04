logo
Darko Rajaković pobjesnio kao Nikola Jokić, jedva su ga držali: "Bježim iz Srbije ako vidim ovaj pogled"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Pogledajte burnu reakciju Darka Rajakovića koju su u SAD uporedili sa onom Jokićevom od prije nekoliko dana na Denver - Oklahoma.

darko rajakovic pobjesnio kao nikola jokic Izvor: Screenshot/Twitter/@BrickCenter_

Prethodne noći na NBA parketima nije bilo srpskih igrača, ali vidjeli smo srpskog trenera - i to bukvalno. Darko Rajaković iz Toronta poludio je na sudije tokom meča protiv Njujorka, da je u jednom trenutku čak i ušao na parket i svašta je imao da im kaže, da su njegovi igrači morali da ga smiruju.

U tim trenucima Niksi su napravili seriju 9:0, koju su samo uvećali tokom Rajakovićevog izliva bijesa, a komentator je to odmah uporedio sa situacijom koju je Nikola Jokić imao prije nekoliko dana - kada su ga petorica držala protiv Oklahome.


"Darko sada gleda sudiju onim Jokićevim pogledom. Zar nisu iz iste zemlje? Ako ja ikad vidim takav pogled u Srbiji, bježim odatle istog trenutka", rekao je komentator dok je trajao Rajaković sukob sa sudijama, ali se na kraju sve smirilo i ostao je da vodi svoj tim do kraja susreta, ali je doživio poraz 111:95.


"Tri minuta do kraja bilo je četiri razlike. Za 45 minuta smo zaista dobro radili posao. Na kraju Branson je odlično odigrao. Imali smo naše šanse. Ovo je zaista, zaista dobra ekipa. Zaista dobar defanzivni posao....", rekao je Darko Rajaković poslije poraza Reptorsa istakavši da su Niksi "napravljeni za osvajanje titule", svjestan da iako njegova ekipa igra odlično ove sezone - ipak im nedostaje iskustva, posebno u ovakvim situacijama.

Najefikasniji u njegovom timu bio je Brendon Ingram sa 31 poenom, četiri asistencije i dva skoka, pratio ga je Beret sa 20. Što se tiče Niksa, kod njih je ekipu predvodio Branson sa 26 poena.

NBA rezultati 4. mart:

  • Šarlot - Dalas 117:90
  • Klivlend - Detroit 113:109
  • Orlando - Vašington 126:109
  • Majami - Bruklin 124:98
  • Toronto - Njujork 95:111
  • Čikago - Oklahoma 108:116
  • Minesota - Memfis 117:110
  • Filadelfija - San Antonio 91:131
  • L.A. Lejkers - Nju Orleans 101:101
  • Sakramento - Finiks 103:114

Denis Šreder o Rajakoviću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

Tagovi

Darko Rajaković NBA liga

