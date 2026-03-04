logo
Udaje se Arina Sabalenka

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Jorgos Frangulis, Novakov partner, zaprosio Arinu Sabalenku.

arina sabalenka se udaje za jorgosa frangulisa Izvor: Instagram//arynasabalenka/printscreen

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka zaprošena je pred početak turnira u Indijan Velsu. Znamo da je već dugo tražila od svog momka da "pokaže prsten", a Jorgos Frangulis je to poslušao i kleknuo je pred nju okružen buketima cvijeća - zatraživši njenu ruku.

Jasno je da je Sabalenka rekla "da" Frangulisu čija će uskoro postati žena, a snimak na društvenim mrežama privukao je već veliku pažnju i obradovao njene navijače koji su "navijali" za njihovu ljubav. Pogledajte taj snimak:

Priliku da im čestita imaće i Novak Đoković koji je u Indijan Velsu, a koji je baš na dan kada ćemo vidjeti prosidbu - pričao sa Bjeloruskinjom i zajedno su trenirali. Ne znamo da li je već unaprijed znao šta smera Jorgos Frangulis, što ne bi bilo preveliko iznenađenje s obzirom na to da su njih dvojica biznis partneri.

U pitanju je vlasnik "Oakberry" brenda, a njih dvojica počela su da sarađuju u okviru fudbalskog kluba Le Man, čiji su manjinski vlasnici postali tokom prethodne godine. Privatno se druže i zajedno izlaze.

"Novak je oduvijek bio moj idol, mnogo prije nego što smo postali prijatelji. Uvijek sam mu se divio zbog njegovih dostignuća. Kada se ukazala prilika za Le Man, odlučio sam da investiram u klub i doveo sam neke investitore koji su se razumjeli u tu oblast...", rekao je Frangulis nedavno.

"Novak je odličan slušalac, veoma radoznao u vezi sa poslom, politikom, svime. Zato je svaki razgovor sa njim uvijek zanimljiv i zabavan", rekao je Sabalenkin dečko.

Prethodna veza završila se tragično

Konstantin Kolcov, bivši dečko Arine Sabalenke, izvršio je samoubistvo. To se dogodilo 2024. godine u Majamiju, kada je bivši hokejaš skočio s terase hotela u ovom gradu, a svijet u tom trenutku nije ni znao da oni nekoliko mjeseci nisu već bili zajedno, pošto su prekinuli višegodišnju vezu.

"Konstantinova smrt je nezamisliva tragedija, a iako nismo više bili zajedno, srce mi je slomljeno. Molim vas da poštujete moju privatnost i privatnost njegove porodice u ovom teškom trenutku", napisala je tada Bjeloruskinja.

Ubrzo potom saznalo se da je u vezi sa Jorgosom Frangulisom s kojim će sada uploviti i u bračne vode.

