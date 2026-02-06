Arina Sabalenka hoće da joj svi pogledaju prste: Zapalila društvene mreže fotografijom

Najbolja teniserka svijeta Arina Salabenka se povukla sa turnira iz Dohe, a kako se pretpostavlja razlog je vjeridba

Izvor: Screenshot/Instagram/@arynasabalenka

Trenutno prva igračica svijeta Arina Sabalenka (27) riješila je da se povuče sa takmičenja iz Dohe, a kako se pretpostavlja razlog je vjeridba. Navijači su na društvenim mrežama primijetili fotografiju na kojoj je prsten i od tog trenutka ne prestaju spekulacije o prosidbi Bjeloruskinje.

Arina Sabalenka je dospjela na naslovne strane jer je objavila da se povlači sa turnira - prvog WTA iz serije 1000 u 2026. S obzirom na to da je riječ o prvoj teniserki svijeta, ova vijest je brzo odjeknula, pa su navijači pokušali da pronađu razlog. Bjeloruskinja nije uspjela da slavi u finalu Australijan opena, pošto je Jelena Ribakina bila bolja poslije dva sata i 18 minuta.

Izvor: Screenshot/Instagram/@arynasabalenka

Sabalenka je na društvenim mrežama objavila ruku na kojoj je prsten, te su mnogi navijači pomislili da je riječ o vjeridbi. I ne bi bilo čudo, pošto je Bjeloruskinja nedavno javno "prozvala" dečka. Sabalenka je u finalu Brizbejna bila bolja od Marte Kostjuk iz Ukrajine, a onda je tokom govora riješila da uputi nekoliko riječi na račun Jorgosa Frangulisa, njenog momka.

"Hvala mom momku, nadam se da ću uskoro moći drugačije da te zovem, jel' tako?", rekla je Sabalenka na ceremoniji i kroz smijeh dodala: "Samo dodajem ekstra pritisak."

Izvor: Screenshot/Instagram/@arynasabalenka

Sabalenka će biti spremna već za naredni turnir, koji je na programu u Dubaiju i u slučaju da se ranije javno ne oglasi biće to idealna prilika da se potegne i priča o novom prstenu na ruci. Međutim, to što je odustala od turnira automatski će je oboriti na drugo mjesto WTA liste, dok će Iga Švjontek biti prva.

Ko je Jorgos Erangulis?

Riječ je o Jorgosu Frangulisu. Od aprila 2024. godine u vezi je sa prvom teniserkom svijeta, a od tada su nerazdvojni. On je osnivač međunarodno poznatog brenda superhrane Oakberry, specijalizovanog za asai proizvode, koji danas broji više od 700 lokacija širom svijeta. Pored biznisa, Jorgos gaji i veliku strast prema automobilizmu. Rođen je u Sao Paulu, ali potiče iz porodice grčkog porijekla, iz Soluna.

Kada je upitan šta je ono u čemu najviše uživa, bio je i više nego jasan: "Definitivno Arina - ona ​​je ono u čemu najviše uživam! Najteži dio je biti u boksu. To je jedna od najstresnijih situacija koje sam ikada doživio. Sjedenje u boksu tokom teških mečeva je ubjedljivo najteži dio. Nikada ništa ne govorim tokom mečeva. Trudim se da ne pokazujem previše emocija, jer Arina sve primjećuje - šta svi rade u boksu", rekao je Brazilac.

Šta kada Arina izgubi? "Samo aplaudiram što glasnije mogu i volim da učinim osjeća podržano. Za mene, najvažniji dio dolazi poslije - da se uvjerim da se ona generalno dobro osjeća kada se meč završi", zaključio je Frangulis.