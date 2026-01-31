Napravila haos u Australiji, pa se javila Novaku: Đokovića obožava, a Sabalenku ne može da gleda

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk ponovo privukla mnogo pažnje jer je čestitala Novaka Đokoviću pobjedu nad Sinerom, a svojevremeno je maštala da se uda za Srbina.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open/Tennis-Daily/Screenshot

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković napravio je fantastičan rezultat na Australijan openu, gdje je u polufinalu eliminisao Janika Sinera. Čestitke za taj rezultat pljušte sa svih strana, a među onima koji su se javili Novaku je i ukrajinska teniserka Marta Kostjuk.

Trenutno jedna od najatraktivnijih igračica na planeti praktično cijeli život prati karijeru Novaka Đokovića, a sada mu je čestitala ulazak u finale. Nije je spriječilo ni to što je do prije samo nekoliko dana vodila medijski rat protiv Arine Sabalenke, bjeloruske teniserke koja je jedna od najbližih prijateljica srpskog tenisera.

"Kakav meč. Kakva legenda", napisala je Marta Kostjuk u svojoj objavi, koju je Novak Đoković podijelio na svom profilu. Bio je to signal da se Ukrajinka i dalje divi svemu što na terenu radi najbolji igrač svih vremena i njen nesuđeni muž - jer je o braku sa Novakom maštala kad je bila mala.

Izvor: Instagram/djokernole/Printscreen

"Kada sam odrastala, nisam imala idole. Voljela sam da gledam Novaka Đokovića. Do devete godine sam mislila 'on će biti moj muž'. Ali u teniskom smislu mi nemamo isti stil", rekla je Marta Kostjuk kada je imala 15 godina, a nekoliko godina kasnije napala je Novaka Đokovića jer se protivi odluci ATP da oduzme bodove Vimbldonu zbog učešća ruskih i bjeloruskih tenisera i teniserki.

Kakav su skandal imale Kostjuk i Sabalenka?

Sukob Marte Kostjuk i Arine Sabalenke traje već dugo, jer je ukrajinska teniserka jedna od onih koje nemaju namjeru da pružaju ruku Bjeloruskinji. Takav odnos tinjao je već godinama, dok Marta Kostjuk prije nekoliko mjeseci nije dolila ulje na vatru - istakla je da Arina Sabalenka ima više testosterona!

Sudbina je htjela da se početkom 2026. godine Marta i Arina sretnu u Brizbejnu, gdje su se borile za titulu na turniru koji je priprema za Australijan open. Sukob je eskalirao, pa je tema Kostjuk-Sabalenka danima punila naslovne strane medija širom svijeta.

Počelo je tako što je Marta Kostjuk držala politički govor tokom dodjele pehara, nastavilo se njenom pričom o Ukrajini, a onda je i Arina Sabalenka dobila riječ. Bjeloruskinja je protivnicu prvo postidjela na terenu, a zatim istakla i da je ne zanima što Kostjuk pripada grupi ukrajinskih teniserki koje ne žele da se rukuju sa njom - iako ona nije Ruskinja.

Sabalenka je stavila tačku na cijelu priču, koju je kasnije prokomentarisao i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Za Martu Kostjuk sukob se nije završio... Ona je i nekoliko dana kasnije, nakon što je već ispala sa Australijan opena zbog povrede zgloba, prokomentarisala situaciju koju je imala sa Sabalenkom u Brizbejnu.

Ko je Marta Kostjuk?

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk rođena je u Kijevu 2002. godine, a od 2016. godine se profesionalno bavi tenisom. U karijeri ima jednu WTA titulu u singlu i dvije WTA titule u dublu, svojevremeno je bila 16. igračica planete u pojedinačnoj konkurenciji. Sada je nešto lošije plasirana, nalazi se na 23. mjestu liste.

Najbolji rezultat na grend slem turnirima joj je četvrtfinale Australijan opena 2024. godine, dok je u dublu uspijevala da stigne do polufinala i u Melburnu i u Parizu. Davne 2017. godine osvojila je US open za djevojčice u dubl konkurenciji, a partnerka u tom pohodu bila joj je srpska teniserka Olga Danilović. Među najvećim pobjedama njene karijere ističu se trijumfi protiv Koko Gof, Amande Anisimove, Džesike Pegule...