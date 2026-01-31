Koliko koštaju karte za finale Australijan opena? Za meč Đokovića i Alkaraza treba vam bogatstvo

Vrijedno parče papira koje garantuje ulaz na "Rod Lejver Arenu" za meč Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza košta baš mnogo.

Izvor: Profimedia/IMAGO / imago sportfotodienst

Finale Australijan opena u muškoj konkurenciji igraće najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i trenutno prvoplasirani na ATP listi Karlos Alkaraz, iako mnogi nisu očekivali taj meč. Obojica su imali naporne mečeve u polufinalu, pa smo sigurni da će i finale biti spektakularno - a bogami, moraće dobro i da se plati za ulaznicu!

Navijači na društvenim mrežama već satima pričaju o tome kako je ulazak Novaka Đokovića u finale prvog grend slema značajno podigao cijenu karata. Po riječima jednog od njih, karte koje su prošle godine mogle da se nađu i za 700 dolara sada koštaju čak 1.900 dolara. To je ogromna razlika i vjerovatno ima mnogo onih koji ne mogu da plate traženi ishod iako žele da uđu na finalni meč.

The Djokovic effect. Last year I was in Melbourne and the final was about $700-800. These are the cheapest tickets, high up in the upper level.pic.twitter.com/AoVcmPxgjt — Dani Bunny (@DaniBunny2012)January 30, 2026

Na sajtu "viagogo" koji služi za preprodaju karata koje neće biti iskorišćene, a veoma je popularan među posjetiocima sportskih događaja, mogu se pronaći karte za finalni meč između španskog i srpskog tenisera. Najjeftinija ulaznica koja se nudi trenutno košta 825, a najskuplja čak 1500 evra!

Preko istog sajta moguće je kupiti i više od jedne ulaznice, odnosno dva sjedišta koja se nalaze jedno do drugog. Kada se izabere ta opcija, nudi se i jedna veoma dobra pozicija blizu terena, ali je cijena ulaznica čak 4000 evra... Ima karata i za 2700 evra, pa za nešto više od 1600 evra i tako dalje.

Jasno je da će pravo malo bogatstvo morati da se izdvoji za gledanje finalnog meča u muškom singlu na Australijan openu. Novak Đoković i Karlos Alkaraz garantuju zabavu, a eventualna pobjeda srpskog tenisera bila bi momenat koji obilježava cjelokupnu tenisku istoriju. Zato mnogi žele da budu na licu mjesta.