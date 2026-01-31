logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koliko koštaju karte za finale Australijan opena? Za meč Đokovića i Alkaraza treba vam bogatstvo

Koliko koštaju karte za finale Australijan opena? Za meč Đokovića i Alkaraza treba vam bogatstvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vrijedno parče papira koje garantuje ulaz na "Rod Lejver Arenu" za meč Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza košta baš mnogo.

Koliko koštaju ulaznice za finale Australijan opena Izvor: Profimedia/IMAGO / imago sportfotodienst

Finale Australijan opena u muškoj konkurenciji igraće najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i trenutno prvoplasirani na ATP listi Karlos Alkaraz, iako mnogi nisu očekivali taj meč. Obojica su imali naporne mečeve u polufinalu, pa smo sigurni da će i finale biti spektakularno - a bogami, moraće dobro i da se plati za ulaznicu!

Navijači na društvenim mrežama već satima pričaju o tome kako je ulazak Novaka Đokovića u finale prvog grend slema značajno podigao cijenu karata. Po riječima jednog od njih, karte koje su prošle godine mogle da se nađu i za 700 dolara sada koštaju čak 1.900 dolara. To je ogromna razlika i vjerovatno ima mnogo onih koji ne mogu da plate traženi ishod iako žele da uđu na finalni meč.

Na sajtu "viagogo" koji služi za preprodaju karata koje neće biti iskorišćene, a veoma je popularan među posjetiocima sportskih događaja, mogu se pronaći karte za finalni meč između španskog i srpskog tenisera. Najjeftinija ulaznica koja se nudi trenutno košta 825, a najskuplja čak 1500 evra!

Preko istog sajta moguće je kupiti i više od jedne ulaznice, odnosno dva sjedišta koja se nalaze jedno do drugog. Kada se izabere ta opcija, nudi se i jedna veoma dobra pozicija blizu terena, ali je cijena ulaznica čak 4000 evra... Ima karata i za 2700 evra, pa za nešto više od 1600 evra i tako dalje.

Jasno je da će pravo malo bogatstvo morati da se izdvoji za gledanje finalnog meča u muškom singlu na Australijan openu. Novak Đoković i Karlos Alkaraz garantuju zabavu, a eventualna pobjeda srpskog tenisera bila bi momenat koji obilježava cjelokupnu tenisku istoriju. Zato mnogi žele da budu na licu mjesta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Karlos Alkaraz Tenis Australijan open ulaznice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC