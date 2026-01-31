logo
Kladionice opet precrtale Novaka Đokovića: Otkriveno kolika je kvota da će pobijediti Alkaraza

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković nema velike šanse da pobijedi Karlosa Alkaraza, smatraju kladionice širom svijeta.

Novak Đoković po kladionicama autsajder u finalu Australijan opena Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković proglašen je za autsajdera pred meč polufinala Australijan opena protiv Janika Sinera, ali je u pet napornih setova savladao Italijana. Lekcija nije naučena - kladionice su ponovo ponizile najboljeg srpskog sportistu, kojem ne daju velike šanse za trijumf protiv Karlosa Alkaraza.

Đoković i Alkaraz će se u nedjelju od 9.30 boriti za titulu na prvom grend slem turniru u sezoni, a španski teniser ima veliku prednost. Bez obzira na to što je Đoković 10 puta osvajao turnir u Melburnu, bukmejkeri smatraju da trenutno prvoplasirani teniser sa ATP liste ima daleko veće šanse da se domogne trofeja.

Tako je kvota na Karlosa Allkaraza tek 1,35 - što znači da biste na 1 uloženu marku dobili samo 1,35 KM. Sa druge strane, kvota na Đokovića je oko 3,5, pa bi vaš dobitak na uloženu 1 KM bio 3,5 KM. Nije to baš kao u polufinalu, kada su kvote na Đokovića išle čak i preko 10, ali je i dalje potcjenjujuće prema najboljem svih vremena.

Novak Đoković će ponovo imati dodatan motiv, a znamo da on najbolje mečeve u karijeri igra baš kada ga mnogi otpišu i kada mu se daju minimalne šanse za pobjedu. Ova u Melburnu bila bi spektakularna - eventualnim osvajanjem trofeja Novak bi stigao do 25. pehara sa grend slem turnira.

Novak Đoković Karlos Alkaraz Tenis Australijan open

