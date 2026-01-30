logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne bih se ja usudio da je tako nazovem": Đoković u Melburnu zapušio usta još jednoj legendi tenisa

"Ne bih se ja usudio da je tako nazovem": Đoković u Melburnu zapušio usta još jednoj legendi tenisa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Komentar Novaka Đokovića na riječi Džona Mekinroa mogao bi da utiče na teniske analitičare da paze šta pričaju o najboljem svih vremena.

Novak Đoković smatra da pobjeda protiv Janika Sinera nije najveća ikad Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Finale Australijan opena u muškoj konkurenciji 2026. godine igraće Karlos Alkaraz i Novak Đoković, koji je napravio veliko iznenađenje i u Melburnu savladao Janika Sinera. Impresivna pobjeda srpskog tenisera je sportska vijest dana širom planete, a prokomentarisali su je i neki legendarni teniseri - poput Matsa Vilandera koji je imao vrlo čudan stav na ovu temu.

Đoković se na to nije osvrtao, ali je prokomentarisao riječi Džona Mekinroa, koji je u analizi nakon Novakove pobjede istakao da je ovo najbolja pobjeda u karijeri srpskog tenisera. Svakako je jedna od najvažnijih, ali teško da je polufinale grend slema bolje od svih ostalih mečeva koje je Novak Đoković odigrao tokom prethodne dvije decenije.

"Da budem iskren, ne bih se usudio da je nazovem najboljom ikada, ali definitivno najboljom u posljednjih nekoliko godina. Pod ovim okolnostima u polufinalu protiv Sinera, koji je igrao najbolji tenis svog života u posljednjih nekoliko godina, posebno ovdje gdje je dvostruki branilac titule, ne može biti bolji od ovog", rekao je Novak Đoković.

Otkrio je najbolji teniser svih vremena i kako je pronašao motivaciju za novu takmičarsku godinu. Iskoristio je to što su u prethodnom periodu dominirali Karlos Alkaraz i Janik Siner, pa je sebi postavio za cilj da upravo njih dvojicu pobijedi na najvećim svjetskim turnirima.

"Kada sam počeo svoje pripreme za novu sezonu i nekako postavio sebi ciljeve... Znate, nije tajna da su grend slemovi mjesto gdje želim da igram svoj najbolji tenis, ali mi je, pretpostavljam, sve teže da motivišem sebe i zato postavljam sebi pitanja. U redu, šta je to što tražim od sebe? Zamišljao sam kako bih zaista igrao protiv Janika i Karlosa u završnim fazama grend slemova ove godine i borio se, zaista davao sve od sebe. Tako sam srećan što sam uspio već na prvom grend slemu ove godine", rekao je Đoković uz osmijeh i dodao: "Dakle, da, velika pobjeda. Veoma sam ponosan. Veoma srećan. Osjećam veliko olakšanje, jer je bilo fizički veoma zahtjevno i iscrpljujuće".

Podsjećamo, Novak Đoković će u nedjelju od 9.30 igrati protiv Karlosa Alkaraza svoje 11. finale Australijan opena. Do sada ima maksimalan učinak, a protiv talentovanog Španca će se boriti za 25. grend slem titulu u karijeri - niko u istoriji nema toliki broj osvojenih pehara sa četiri najveća turnira.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open Janik Siner

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC