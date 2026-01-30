"Ne bih se ja usudio da je tako nazovem": Đoković u Melburnu zapušio usta još jednoj legendi tenisa

Komentar Novaka Đokovića na riječi Džona Mekinroa mogao bi da utiče na teniske analitičare da paze šta pričaju o najboljem svih vremena.

Finale Australijan opena u muškoj konkurenciji 2026. godine igraće Karlos Alkaraz i Novak Đoković, koji je napravio veliko iznenađenje i u Melburnu savladao Janika Sinera. Impresivna pobjeda srpskog tenisera je sportska vijest dana širom planete, a prokomentarisali su je i neki legendarni teniseri - poput Matsa Vilandera koji je imao vrlo čudan stav na ovu temu.

Đoković se na to nije osvrtao, ali je prokomentarisao riječi Džona Mekinroa, koji je u analizi nakon Novakove pobjede istakao da je ovo najbolja pobjeda u karijeri srpskog tenisera. Svakako je jedna od najvažnijih, ali teško da je polufinale grend slema bolje od svih ostalih mečeva koje je Novak Đoković odigrao tokom prethodne dvije decenije.

"Da budem iskren, ne bih se usudio da je nazovem najboljom ikada, ali definitivno najboljom u posljednjih nekoliko godina. Pod ovim okolnostima u polufinalu protiv Sinera, koji je igrao najbolji tenis svog života u posljednjih nekoliko godina, posebno ovdje gdje je dvostruki branilac titule, ne može biti bolji od ovog", rekao je Novak Đoković.

Otkrio je najbolji teniser svih vremena i kako je pronašao motivaciju za novu takmičarsku godinu. Iskoristio je to što su u prethodnom periodu dominirali Karlos Alkaraz i Janik Siner, pa je sebi postavio za cilj da upravo njih dvojicu pobijedi na najvećim svjetskim turnirima.

"Kada sam počeo svoje pripreme za novu sezonu i nekako postavio sebi ciljeve... Znate, nije tajna da su grend slemovi mjesto gdje želim da igram svoj najbolji tenis, ali mi je, pretpostavljam, sve teže da motivišem sebe i zato postavljam sebi pitanja. U redu, šta je to što tražim od sebe? Zamišljao sam kako bih zaista igrao protiv Janika i Karlosa u završnim fazama grend slemova ove godine i borio se, zaista davao sve od sebe. Tako sam srećan što sam uspio već na prvom grend slemu ove godine", rekao je Đoković uz osmijeh i dodao: "Dakle, da, velika pobjeda. Veoma sam ponosan. Veoma srećan. Osjećam veliko olakšanje, jer je bilo fizički veoma zahtjevno i iscrpljujuće".

Podsjećamo, Novak Đoković će u nedjelju od 9.30 igrati protiv Karlosa Alkaraza svoje 11. finale Australijan opena. Do sada ima maksimalan učinak, a protiv talentovanog Španca će se boriti za 25. grend slem titulu u karijeri - niko u istoriji nema toliki broj osvojenih pehara sa četiri najveća turnira.