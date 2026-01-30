Kako najpoznatiji italijanski sportski list piše o pobjedi Novaka Đokovića protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan opena.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Italijanski mediji sa žalošću pišu o porazu svog tenisera Janika Sinera od Novaka Đokovića. "Gazeta delo Sport" u izvještaju sa polufinala Australijan opena navodi da se Siner "poklonio vječnom Đokoviću", koji ide u finale protiv Alkaraza.

"Nole je vječan, Janik je od krvi i mesa. Sinerov san da osvoji het-trik na Australijan openu završava se u polufinalu. Jedanaesti duel učenika i učitelja, poslije pet uzastopnih pobjeda mlađeg, pripao je osvajaču 24 grend slem titule, koji je sa 38 godina savladao rivala čak 14 godina mlađeg poslije maratonske borbe od četiri sata i devet minuta, rezultatom 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4", navedeno je u izvještaju.

"Gazeta" podsjeća i na to da je Novak posljednji put igrao finale grend slema na Vimbldonu 2024, kada ga je pobijedio Alkaraz, protiv koga će ponovo igrati u nedjelju, od 9.30 časova.

"Đoković nema namjeru da se preda"

Vidi opis "Novak je vječan, a Siner od krvi i mesa": Gazeta delo Sport vidjela kako ga je Đoković upleo u svoju mrežu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Eurosport 1/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Prekinuta je, s druge strane, serija trijumfa drugog tenisera svijeta: 20 pobjeda u nizu na Turu, 19 trijumfa u Australiji i pet uzastopnih grend slem finala. Poslije tri uzastopna spektakularna duela, prvi put neće se u finalu nekog grend slema sastati prva dva igrača sa ATP liste. Za to je zaslužan Đoković, koji nema namjeru da se preda protoku vremena."

Italijani konstatuju i to da je Novaku "istina, pomogao žrijeb u Melburnu, jer u osmini finala nije igrao zbog predaje Menšika i da je u četvrtfinalu iskoristio predaju Muzetija pri vođstvu Italijana 2:0."

"Za razliku od Đokovića, Italijan je djelovao u očiglednom fizičkom padu nakon što je lako osvojio prvi set", navedeno je.

"U danu kada njegovi udarci nisu imali uobičajenu težinu, Janik je često upadao u mrežu koju je Nole strpljivo ispleo, taktički besprijekoran i mentalno snažan, čak i po završetku trećeg seta u kojem je djelovao na ivici snage (tokom jedne pauze osjećao je mučninu i uzeo tabletu). U posljednja dva seta Đoković je pokazao veću svježinu od znatno mlađeg protivnika", zaključeno je.