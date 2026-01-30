Janik Siner svima objasnio: "Niko neće ni prići Đokoviću još mnogo godina"!

Italijanski teniser Janik Siner nakon polufinala Australijan opena skinuo kapu Novaku Đokoviću.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće finale Australijan opena, jer je u polufinalu bio bolji od Janika Sinera! Italijanski teniser nikada nije krio da mu je srpski sportista jedan od uzora, da je odrastao gledajući njegove partije i da pojedine udarce izvodi baš kao Đoković. Koliko ga poštuje pokazao je i nakon bolnog poraza!

Iako mu je bilo teško da govori nakon ispadanja sa turnira koji je želio da osvoji, Janik Siner je iskoristio priliku da priča o veličini Novaka Đokovića. Istakao da se godinama niko neće ni približiti statusu koji ima osvajač 24 grend slem titule i jedan od najboljih sportista svih vremena.

"Znate, on je osvojio 24 grend slema. Odlično se poznajemo i ne bih rekao da sam iznenađen jer vjerujem da je najveći teniser i da mu niko neće prići još mnogo, mnogo godina. Naravno, igra na manje turnira zbog godina i važni su mu grend slemovi, kao i Karlosu i meni i svima ostalima. Motivisan je, odigrao je sjajan tenis. Nadam se da ću pokupiti neku lijekciju kako da napredujem", rekao je Janik Siner nakon poraza u polufinalu Australijan opena.

Prethodnih nekoliko mečeva protiv Novaka Đokovića italijanski teniser je rješavao u svoju korist, povremeno čak bio i veoma ubjedljiv. Šta se to promijenilo sada, pa Janik Siner nije uspio da slomi otpor najboljeg svih vremena?

"Svaki duel je drugačiji. Ne možete da ih poredite tek tako jer su mečevi na Rolan Garosu i Vimbldonu bili drugačiji, ovo je drugačije", otkrio je Siner, koji je prethodne dvije godine osvajao trofej na Australijan openu. Sada je ispao od tenisera koji ima čak 10 titula u Melburnu i igraće 11. finale protiv Karlosa Alkaraza.