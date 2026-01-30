"Novak? Ma, ne mogu to da zamislim uopšte": Vilander pred kamerama sve priznao, ništa drugo nismo očekivali

Mats Vilander priznao je da je ostao bez riječi poslije pobjede Novaka Đokovića protiv Janika Sinera

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković pokazao je zašto se srce šampiona nikada ne potcjenjuje. Iznenadio je Janika Sinera u polufinalu Australijan opena i zakazao okršaj sa Karlosom Alkarzaom - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Mats Vilander je poslije prve, veoma loše izjave, pokušao da se opravda i da pohvali i Novaka i Karlosa.

"Istorija će biti ispisana, ko god da dobije. Alkaraz juri karijerni grend slem sa 22 godine, Novak hoće 25. slem, što je nevjerovatno. Ne mogu da zamislim kako to izgleda. Ima 38 grend slem finala, ima 38 godina...", počeo je Vilander.

Podsjetili su ga na Novakovu izjavu oko toga "ko koga juri", pa su ga pitali ko koga juri u finalu.

"Hajde da kažemo da obojica jure rekord. Novak ima priliku da dobije drugog i prvog tenisera svijeta u nizu to se desilo samo 7-8 puta u Open eri da se to desilo u polufinalu i finalu slema. Teško je to ostvariti."

"Mislio sam da će Siner da dobije"

Pogledajte 00:45 Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

Pred kamerama je bivši švedski teniser priznao da je očekivao pobjede Zvereva i Sinera.

"Imamo dva iznenađujuća pobjednika, mislili smo da će Zverev da dobije na kraju, ja sam mislio da će Siner da dobije, nisam mogao da zamislim da će čovjek od 38 godina da uspije to da uradi. Treći čovjek je dobio. Zatvorio je tu prazninu", rekao je Vilander i dodao da je Đoković "superčovjek".

Na to se nadovezala i Barbara Šet koja je stajala tu pored njega.

"Biće sjajno finale. Sinera i Alkaraza ćemo gledati u još mnogo finala u budućnosti, što neće biti slučaj sa Novakom. Sada je oko 2 ujutru u Melburnu, sigurno neće zaspati prije 4-5", poručila je Barbara Šet.