Đoković - Siner, uživo: Uskoro počinje polufinale Novaka i Janika
Novak Đoković na Australijan openu
Novak Đoković na Australijan openu
0

Đoković - Siner, uživo: Uskoro počinje polufinale Novaka i Janika

Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan opena i pokušaće da ga iznenadi.

Novak Đoković protiv Janika Sinera igra u polufinalu Australijan opena. Traži prolaz u novo finale i priliku da se bori za 25. grend slem pehar. Ima najteži mogući zadatak i duel sa aktuelnim šampionom. Već su ga svi otpisali, pa je tako i na kladionicama kvota 10 na Srbina...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
10:35

Kako se Janik sprema za meč

Pojavio se i kratak snimak o tome kako se Siner priprema za meč sa Novakom.

10:24

Alkaraz pobijedio poslije pet sati i pet setova

Karlos Alkaraz je poslije pet sati i pet setova borbe pobijedio Sašu Zvereva i prošao u finale Australijan opena.

10:00

"Đoković je star, nema nikakve šanse"

Uoči meča između Đokovića i Sinera oglasio se bivši italijanski teniser Adrijano Panata.

"Siner je favorit, on je evolucija igre Đokovića, slični su po stilu igre, uz to je mlađi i jače udara. Novak mi je djelovao staro i istrošeno i protiv Muzetija i mislim da nema šanse protiv Janika.", rekao je Panata.

9:39

Kad je Đoković posljednji put dobio Sinera?

Đoković ima pet poraza u nizu od Sinera. Posljednji put je savladao Italijana u finalu Završnog Mastersa u Torinu 2023. godine. Nada se da će u Melburnu da prekine loš niz.

9:10

Novakov meč će da kasni

Velika je vjerovatnoća da će meč Sinera i Đokovića da kasni. Zašto? Zato što Alkaraz i Zverev igraju peti set i to može još da potraje.

8:57

Janik vodi u međusobnom skoru

Biće ovo 11. okršaj Đokovića i Sinera, a Janik vodi sa 6:4.

8:24

Kad počinje meč?

Meč se igra u večernjem terminu i početak je zakazan za 9.30 po našem vremenu, što je oko 19.30 po lokalnom.

8:21

Boris Beker: Nikada se ne bih kladio protiv Novaka

Izvor: MN PRESS

  Boris Beker, nekadašnji broj jedan svjetskog tenisa i trener Novaka Đoković poslao je poruku Srbinu pred polufinale. "Moraš da ideš na sve ili ništa. Ako misliš da će Siner da ti pokloni pobjedu, onda se varaš. Što duže ostane u meču, to su veće šanse za trijumf. Nikad se ne bih kladio protiv Novaka, ali je najteža stvar za njega meč protiv Janika u Australiji", objasnio je Beker.

8:18

Dobro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča u Melburnu.

