Đoković - Siner, uživo: Uskoro počinje polufinale Novaka i Janika

10 : 35 Kako se Janik sprema za meč Pojavio se i kratak snimak o tome kako se Siner priprema za meč sa Novakom. Meanwhile Jannik... pic.twitter.com/wLexkgNV5N — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 30, 2026

10 : 24 Alkaraz pobijedio poslije pet sati i pet setova Karlos Alkaraz je poslije pet sati i pet setova borbe pobijedio Sašu Zvereva i prošao u finale Australijan opena. Možda će vas zanimati Ostali sportovi | Pre 16 min Karlos Alkaraz na jednoj nozi napravio preokret za istoriju: Šta je ispustio Saša Zverev!

10 : 00 "Đoković je star, nema nikakve šanse" Uoči meča između Đokovića i Sinera oglasio se bivši italijanski teniser Adrijano Panata. "Siner je favorit, on je evolucija igre Đokovića, slični su po stilu igre, uz to je mlađi i jače udara. Novak mi je djelovao staro i istrošeno i protiv Muzetija i mislim da nema šanse protiv Janika.", rekao je Panata.

9 : 39 Kad je Đoković posljednji put dobio Sinera? Đoković ima pet poraza u nizu od Sinera. Posljednji put je savladao Italijana u finalu Završnog Mastersa u Torinu 2023. godine. Nada se da će u Melburnu da prekine loš niz.

9 : 10 Novakov meč će da kasni Velika je vjerovatnoća da će meč Sinera i Đokovića da kasni. Zašto? Zato što Alkaraz i Zverev igraju peti set i to može još da potraje.

8 : 57 Janik vodi u međusobnom skoru Biće ovo 11. okršaj Đokovića i Sinera, a Janik vodi sa 6:4.

8 : 24 Kad počinje meč? Meč se igra u večernjem terminu i početak je zakazan za 9.30 po našem vremenu, što je oko 19.30 po lokalnom.

8 : 21 Boris Beker: Nikada se ne bih kladio protiv Novaka Izvor: MN PRESS Boris Beker, nekadašnji broj jedan svjetskog tenisa i trener Novaka Đoković poslao je poruku Srbinu pred polufinale. "Moraš da ideš na sve ili ništa. Ako misliš da će Siner da ti pokloni pobjedu, onda se varaš. Što duže ostane u meču, to su veće šanse za trijumf. Nikad se ne bih kladio protiv Novaka, ali je najteža stvar za njega meč protiv Janika u Australiji", objasnio je Beker.