Mats Vilander stao u odbranu Novaka Đokovića: "I ja bih se uvrijedio"

Mats Vilander je priznao da bi i njega uvrijedilo pitanje novinara na konferenciji koje je podiglo buru na Australijan openu.

Novak Đoković igra protiv Janika Sinera u drugom polufinalu Australijan opena. Uoči početka meča su u improvizovanom studiju Eurosporta o tome pričali Mats Vilander, Barbara Šet i Rejčel Stringer i analizirali su predstojeći meč.

"Novak je odmoran i to je dobra vijest za Novaka. Henman je rekao da njegov nivo tenisa nije bio dobar, vidjeli ste svi. I Mats je rekao da je odigrao veoma loše protiv Muzetija i to me brine, što nije igrao dovoljno mečeva. Sve može da se dogodi na ovom turniru, povrede, vrućina, ima šansu. Ko zna, ako prođe Sinera, čeka ga Alkaraz i pitanje je da li će se i on oporaviti. Ali, prvo mora da dobije Janika. Bila bih veoma srećna da osvoji 25. slem i da uđe u istoriju sa 38 godina, ali ga čeka dug put", počela je Barbara.

Slično mišljenje ima i bivši švedski teniser.

"Potrebno je da dobro počne, ako to uradi protiv Sinera i shvati da dobro udara lopticu, samopouzdanje će da poraste. Ako bude 'zarđao', teško će da se vrati onda u meč. Bitno je da dobro počne, ne mora da osvoji set da bi dobio meč, mora dobro da udara lopticu. Ne znamo kakvo je stanje sa žuljevima, ako se meč oduži, ne znam. Ne izgleda dobro. Zašto je dobio žuljeve? Tenzija koju imaš kad igraš mečeve i ona kada treniraš je različita. Nadam se da ga to neće ometi", pojasnio je Vilander.

"I ja bih se uvrijedio"

Poslije priče o meču Rejčel je izgovorila "ako ste novinar, nemojte postavljati Novaku glupa pitanja" i onda je išao snimak sa konferencije za medije na kojoj je jedan novinar postavio provokativno pitanje i "zaboravio" da je Novak osvojio 24 grend slem titule.

"Mogao je novinar na bolji način da postavi pitanje. I ja bih se osjetila uvrijeđeno", izgovorila je Barbara Šet, na šta je Rejčel dodala "da njegov ogovor pokazuje koliko želi 25. grend slem."

Onda je riječ uzeo Mats Vilander.

"Možda bih se i ja isto osjetio uvrijeđeno", na jedvite jade je izgovorio Mats, pa nastavio:

"Mislim da mu je malo pogodilo ego. Svi znaju da su njega jurili u većem dijelu karijere. Razumijem šta je novinar htio da pita, ali razumijem i Novaka da je morao da spomene i taj period kada su njega jurili, da bolje postavi pitanje. Po malo čudna situacija", završio je Vilander.

