Lorenca Muzetija napali što je predao meč Novaku Đokoviću: "Bolje bi ti bilo da ne igraš 6-8 nedjelja"

Italijanski teniser Lorenco Muzeti donio je najtežu odluku u karijeri kada se povukao iz četvrtfinala Australijan Opena.

Italijanski teniser Lorenco Muzeti povukao se iz četvrtfinala Australijan Opena protiv Novaka Đokovića pri vođstvu 2:0 u setovima. Imao je prednost, bolju igru, a onda je doživio peh. Peti teniser sveta je samo prišao mreži, pozdravio se sa rivalom i odšetao sa terena. Sada se suočava sa lavinom komentara da je prerano odustao...

Sam Museti je poslije bolne predaje rekao kako se bol samo povećavao i nakon lijekova protiv bolova i medicinskog tajm-auta, pa je riješio da sebi "skrati muke".

"Osjećao sam da mi je nešto čudno u desnoj nozi. Nastavio sam da igram, jer sam igrao zaista, zaista, zaista dobro, ali sam osjećao da se bol povećava i da problem nije nestajao", rekao je Italijan na konferenciji i dodao:

"Na kraju, kada sam uzeo medicinski tajm-aut, sjeo sam, a kada sam ponovo počeo da igram, osjećao sam da bol postaje sve jači i jači."

To objašnjenje se nije dopalo treneru Bredu Gilbertu, koji kaže da je Muzeti prebrzo odustao.

"Zašto ne biste sačekali da tablete protiv bolova počnu da djeluju? Barem odigrajte ostatak trećeg seta", rekao je i dodao:

"Znam da je Grigor Dimitrov to uradio na Vimbldonu prošle godine sa dva seta prednosti, ali je u suštini propustio ostatak godine. Osjećaš se kao, čovječe, bolje da Museti odsustvuje 6-8 nedjelja. Znam da je bio nesiguran oko povrede, ali morao je da odigra treći set", zaključio je Gilbert.

Rune brani Musetija

Danac Holger Rune vrlo dobro zna šta znači rizikovati tešku povredu, pošto je pokidao Ahilovu tetivu i to ga je odvojilo nekoliko mjeseci od terena. Poslao je jasnu poruku da bi njegova povreda trebalo da bude upozorenje njegovim kolegama takmičarima.

"Pogledajte šta mi se dogodilo kada sam se povrijedio... koštalo me je dužeg odsustva od tenisa nego ikada ranije", objavio je Rune na društvenim mrežama.

"Da, želimo da se borimo po svaku cijenu i uz bol, ali ja savršeno razumijem da je Museti odlučio da sluša svoje tijelo."

