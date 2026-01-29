"Dokle ovo ide, šta je sljedeće?": Direktor Australijan Opena morao da se pravda Đokoviću

Krejg Tajli oglasio se oko kontroverze koja je uzburkala sve tenisere na Australijan Openu.

Ni ovogodišnji Australijan Open nije mogao da prođe bez kontroverzi. Kamere su zabilježile kako Amerikanka Koko Gof lomi reket poslije šokantnog poraza, što je pokrenulo temu o privatnosti tenisera na turnirima. Na to je reagovao i najbolji teniser sveta Novak Đoković, da bi sada morao da se oglasi i direktor prvog grend slema u sezoni Krejg Tajli.

On kaže da su igrači na prvom mjestu, ali da žele što više da približe tenis navijačima kojima nije dovoljno da imaju izvještaje sa terena, već ih zanima šta se događa iza kulisa.

"Prvo što želimo da uradimo jeste da saslušamo igrače, želimo da razumijemo šta im je potrebno, šta žele. Ovo je prvo pitanje na koje želimo da odgovorimo. Postoje mnoga mjesta gdje nemamo kamere: sobe za trenere, svlačionice, prostorija za trening, prostorija za oporavak, prostorija za odmor... postoje mnoga mjesta bez kamera", kaže Tajli i nastavlja:

"Zatim, tu su i hodnici do stadiona, gdje očigledno imamo kamere. Nastavićemo da slušamo protagoniste, da li se osjećaju prijatno, ali uvijek imajući na umu da takođe želimo da igrača što više približimo gledaocima jer oni vole da vide šta se dešava i van terena. Nastavićemo tim putem, iako je to veoma delikatno", rekao prvi čovjek Australijan Opena.

Đoković digao glas

Velika bura se digla zbog snimka koji se pojavio, a najglasniji su bili Novak Đoković i Iga Švjontek. "Vidio sam da se to desilo Koko Gof i saosjećam se sa njom. Znam kakav je osjećaj kada polomiš reket, radio sam to više puta u karijeri i znam koliko je frustrirajuće. Posebno kada odigraš loš meč. Slažem se sa njom. Tužno je što ne možeš nigdje da se skloniš i da uradiš ono što želiš, u njenom slučaju da izbaciš tu frustraciju, bijes iz sebe", rekao je Đoković i dodao:

"I na kraju sve to snime kamere. Ali, živimo u društvu u kom je stvaranje kontenta sve i to je dublja diskusija. Teško mi je da vidim kako se trend mijenja u suprotnom pravcu, kako ima sve više kamera, toga će biti samo još više. Iznenađen sam što nemamo kamere pod tušem, da gledaju kada se tuširamo. Vjerovatno je to naredni korak. Mislim da mora da postoji granica, privatni prostor. Razumijem i da sa komercijalne strane postoje zahtjevi, hoće da vide kako se igrači zagrevaju, šta pričaju sa trenerima, kako se odmaraju. Žele da nas vide kako dolazimo kolima, šetamo hodnicima. Morate da budete pažljivi".

"Ja sam dugo na turu i sjećam se vremena kada nije bilo toliko kamera i onda je krenula tranzicija i moraš da se navikneš na to da uvijek postoji negdje neko ko nešto snima ili sluša i morate da pazite šta radite, jer ima momenata kada želite da se opustite i ne želite da javnost to vidi. Za mene je teško da vidim to, ali valjda moram da prihvatim", zaključio je Nole.