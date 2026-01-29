Zašto je Đoković igrao loše protiv Muzetija? "On je sav izlijepljen, izgledalo je užasno"

Srpski teniser Novak Đoković imao je dosta problema u četvrtfinalu Australijan Opena, ali je sa dosta sreće prošao dalje.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nije izgledao dobro na terenu u četvrtfinalu Australijan Opena protiv Lorenca Muzetija. Imao je velikih problema sa kretanjem, mučili su ga žuljevi, ali je na kraju Italijan doživio veći peh i pri vođstvu 2:0 u setovima morao da preda meč. Sada Đokovića u polufinalu čeka najteži mogući izazov - dvostruki uzastopni šampion Janik Siner.

Nekadašnja britanska teniserka Anabel Kroft, koja je sada u ulozi komentatorke na BBC-u, uživo u programu istakla je da je zabrinuta za Đokovićevo zdravlje. Osim što je tražio medicinski tajm-aut zbog velikog žulja na stopalu, primijetila je da je Novak imao problem i u gornjem dijelu tijela.

"Muzeti je bio apsolutno senzacionalan, dok je Đoković izgledao potpuno čudno i primetila sam da zapravo nije trčao za loptom Izgledao je zaista neuravnoteženo i nije zapravo pratio te lopte", rekla je i podijelila sa gledaocima šta je primijetila tokom Đokovićevog tajm-auta zbog povrede.

"Preko ramena mu je bila ogromna količina trake, tako da je očigledno da postoji problem u gornjem dijelu tijela. Ali onda je skinuo čarape i cipele, skinuo zavoj oko stopala i mogli smo da vidimo najveći žulj. Bilo je užasno - veoma duboko, veoma veliko i tačno na jagodici stopala, što objašnjava zašto nije pratio kretanje", rekla je nekadašnja teniserka.

Šta je Đoković rekao o svom fizičkom stanju?

Novak je negirao da ima bilo kakve druge probleme osim žulja zbog koga je morao da zatraži medicinski tajm-aut. "Imao sam žulj koji je morao ponovo da se pogleda i bandažira, to sam uradio i u prošlom meču i sada. To je moja najveća briga, iskreno. Nemam nikakve druge velike probleme. Ima tu nekih sitnica sa tijelom, takav je slučaj kod mene skoro svaki dan, ali većih problema nema. Još uvijek mi to ne pravi neku veliku prepreku sa kretanjem i samom igrom. Fizički je meč bio težak", rekao je Đoković poslije plasmana u polufinale Australijan Opena.