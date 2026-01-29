logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Matse, ne treba mi tvoj savjet": Novak Đoković se obratio najvećem kritičaru

"Matse, ne treba mi tvoj savjet": Novak Đoković se obratio najvećem kritičaru

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Srpskom teniseru Novaku Đokoviću nije se dopala izjava Matsa Vilandera koji mu nije naklonjen u posljednje vrijeme.

Novak Đoković odgovorio Matsu Vilanderu Izvor: Profimedia/Cal Sport Media, Cal Sport Media/ Alamy

Legendarni Šveđanin Mats Vilander ponovo ima šta da zamjeri najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću. Osim što je potpuno otpisao Srbina iz borbe za titulu na Australijan Openu, dao je jednu jako spornu izjavu na koju je morao da reaguje i sam Novak. Nekadašnjem prvom teniseru svijeta smeta što Đoković "veliča" svoje najveće rivale Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Čak je otišao toliko daleko da kaže da vlasnik 10 titula iz Melburna ima taktiku.

"Iznenađuje me što tako često govori da su Siner i Alkaraz najbolji na svijetu i da su toliko bolji od njega. Bilo da je to tačno ili ne, čak i ako je to ljubazno s njegove strane, ne bi trebalo da govori tako", napisao je Vilander i dodao:

"Vjerovatno pokušava da skine pritisak sa sebe i da navede ljude da zaborave da je i dalje kandidat za najveće stvari. Ipak, ne mislim da je to strategija; to je jednostavno njegova filozofija. On vidi svijet jasno: kod njega je sve crno ili bijelo".

Novak je na ovu skrivenu prozivku imao kratak i jasan odgovor:

"Matsa jako poštujem, ali mislim da mi nisu potrebni njegovi savjeti", rekao je Đoković i uz osmijeh zadržao smirenost.

Šta je još rekao Vilander?

 Šveđanin je nedavno govorio o šansama apsolutnog rekordera na Australijan Openu, ali nije bio optimističan.

"I sam je Đoković to rekao. Alkaraz i Siner su ispred svih ostalih. Očigledna je razlika, jasno je da Novak ne može da im se približi zbog svojih godina, a Zverev je sad bliže jer igra svoj najbolji tenis u karijeri", rekao je Vilander na "Eurosportu" i dodao:

"Đoković nikad nije bio tako loš. Nisam ga vidio takvog 10-15 godina. Nije bio toliko daleko sa svojom taktikom, ali bukvalno sve je promašivao za nekoliko centimetara. Ništa nije pogađao. To dugo nisam vidio kod njega", naglasio je Vilander.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC