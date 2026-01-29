"Matse, ne treba mi tvoj savjet": Novak Đoković se obratio najvećem kritičaru

Srpskom teniseru Novaku Đokoviću nije se dopala izjava Matsa Vilandera koji mu nije naklonjen u posljednje vrijeme.

Legendarni Šveđanin Mats Vilander ponovo ima šta da zamjeri najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću. Osim što je potpuno otpisao Srbina iz borbe za titulu na Australijan Openu, dao je jednu jako spornu izjavu na koju je morao da reaguje i sam Novak. Nekadašnjem prvom teniseru svijeta smeta što Đoković "veliča" svoje najveće rivale Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Čak je otišao toliko daleko da kaže da vlasnik 10 titula iz Melburna ima taktiku.

"Iznenađuje me što tako često govori da su Siner i Alkaraz najbolji na svijetu i da su toliko bolji od njega. Bilo da je to tačno ili ne, čak i ako je to ljubazno s njegove strane, ne bi trebalo da govori tako", napisao je Vilander i dodao:

"Vjerovatno pokušava da skine pritisak sa sebe i da navede ljude da zaborave da je i dalje kandidat za najveće stvari. Ipak, ne mislim da je to strategija; to je jednostavno njegova filozofija. On vidi svijet jasno: kod njega je sve crno ili bijelo".

Novak je na ovu skrivenu prozivku imao kratak i jasan odgovor:

"Matsa jako poštujem, ali mislim da mi nisu potrebni njegovi savjeti", rekao je Đoković i uz osmijeh zadržao smirenost.

Šta je još rekao Vilander?

Nekada najbolji teniser sveta, dugogodišnji komentator TV stanice "Eurosport", nalazi se u poseti Beogradu. Sa njim smo razgovarali u prostorijama Teniskog kluba "Green Bay" na Dedinju.

Šveđanin je nedavno govorio o šansama apsolutnog rekordera na Australijan Openu, ali nije bio optimističan.

"I sam je Đoković to rekao. Alkaraz i Siner su ispred svih ostalih. Očigledna je razlika, jasno je da Novak ne može da im se približi zbog svojih godina, a Zverev je sad bliže jer igra svoj najbolji tenis u karijeri", rekao je Vilander na "Eurosportu" i dodao:

"Đoković nikad nije bio tako loš. Nisam ga vidio takvog 10-15 godina. Nije bio toliko daleko sa svojom taktikom, ali bukvalno sve je promašivao za nekoliko centimetara. Ništa nije pogađao. To dugo nisam vidio kod njega", naglasio je Vilander.