"Novak nikad bliži sportskoj smrtnosti": Britanac napao Đokovića da je star, istrošen i "gotov"

Britanski novinar Sajmon Brigs po ko zna koji put napao Novaka Đokovića poslije njegovog prolaska u polufinale Australijan opena.

Srpski teniser Novak Đoković stigao je do polufinala Australijan opena uz mnogo manje muke nego što je očekivao jer su mu Jakub Menšik i Lorenco Muzeti predali mečeve četvrte i pete runde. I dok je Čeh to uradio uoči meča, Italijan je morao da preda iako je vodio 2:0 protiv Đokovića, kada se činilo da je Srbin na konopcima i da je na korak od eliminacije...

Ipak, Đoković je prošao dalje i boriće se sa Janikom Sinerom za finale Australijan opena, dok za to vrijeme neki ne mogu da podnesu što je konačno imao malo sreće uz sebe. Tako smo vidjeli da je Džim Kurijer to sramno uporedio sa Dimitrovljevim povlačenjem protiv Sinera, kada je zaboravio da su na to uticali organizatori, odnosno vidjeli smo i da je Mats Vilander po ko zna koji put "pustio jezik" i potcijenio Đokovića.

S njima pod ruku ide i britanski novinar Sajmon Brigs koji već godinama na sraman način piše o Đokoviću, pa tako ni ovog puta nije štedio najvećeg svih vremena u tekstu koji je nazvao "Alarmantno mlak Novak Đoković djeluje staro, istrošeno i sporo".

Šta je toliko zasmetalo Britancima?

"Srpski as stigao do polufinala Australijan opena zahvaljujući povredi Lorenca Muzetija, ali nema sumnje da njegova aura blijedi. Novak Đoković ima dva dana da preokrene svoju formu nakon što se sada provukao do polufinala Australijan opena, zahvaljujući povredi na drugoj strani mreže. Đokovićeva sportska smrtnost nikada nije bila očiglednija nego u srijedu u Melburnu, u jednom alarmantno slabom izdanju. Iako je imao tri dana odmora pred ovaj četvrtfinalni meč, djelovao je staro, sporo i istrošeno dok je imao zaostatak od dva seta protiv petog nosioca Lorenca Muzetija", piše Brigs za britanski Telegraf.

"To je trebalo da bude kraj Đokovićeve kampanje. I sigurno bi bio, da je Muzeti nastavio da manipuliše lopticom po terenu sa dodirom i raznovrsnošću koju je pokazivao tokom sat i 53 minuta", dodaje Brigs i ističe da je potom medicinski tajm-aut koji je uzeo Đoković uticao da se Italijan "raspadne na terenu".

"Novakovi navijači će se sakriti iza kauča"

"Na društvenim mrežama, Đokovićevi navijači već sugerišu da mu je sudbina naklonjena. Treba imati u vidu da nije osvojio nijedan set još od subote, jer je Jakub Menšik odustao od zakazanog meča četvrtog kola i to bez izlaska na teren. Da li je ovo trenutak kada će konačno osvojiti svoju 25. grend slem titulu, pitali su se. Ali dokazi koje dobijamo - potkrijepljen i Đokovićevim izjavama poslije meča - otežava vjerovanje da će se to dogoditi. Bio je daleko od potrebnog nivoa u ovom meču, i ako u petak bude igrao ovako, njegovi navijači bi trebalo da imaju kauč iza koga će se sakriti", poručuje oštro Brigs i dodaje:

"A što se tiče njega samog, mogao bi da zažali što je uopšte dogurao ovako duboko na turniru."

Ne valja ni kad je ravan, ne valja ni kad se buni...

Britanski novinar pohvalio je Đokovićev fer-plej kada je priznao da je jedan poen trebalo da pripadne Muzetiju, dodajući da se nepotrebno svađao sa sudijom Džejmsom Kjotavongom, iako mu je smetalo što je "bio ravan" tokom ovog meča. Kada nije "ravan", onda Brigsu smeta kako se ponašao u drugim mečevima na turniru.

"Đokovićevo držanje tokom ovog turnira bilo je teško protumačiti. Bio je sumoran na konferenciji za novinare prije početka turnira, priznajući da mu 'malo nedostaje snage u nogama' da bi mogao da se takmiči sa ovim sjajnim momcima (Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom) u završnicama grend slemova", piše Brigs i dodaje: "(...) Ali njegovo ponašanje u naredna dva kola bilo je u potpunoj suprotnosti sa tim - nervozno i razdražljivo. U oba slučaja, udario je loptu na način koji je rizikovao diskvalifikaciju kakvu je doživio u Njujorku prije šest godina, kada je slučajno pogodio linijsku sudiju u grlo."

"(...) Ipak, Đoković je djelovao neobično ravno protiv Muzetija za ovako veliki meč. Možda će mu slobodan dan u četvrtak dati priliku da se pregrupiše."