"Đoković se izvukao kao Siner": Džim Kurijer obmanuo cijeli svijet, slagao da nije trepnuo

Nekadašnji američki teniser Džim Kurijer komentarisao meč Novaka Đokovića i Lorenca Muzetija na Australijan openu.

Novak Đoković je izborio plasman u polufinale Australijan opena, jer mu je italijanski teniser Lorenco Muzeti predao meč četvrtfinala, iako je u tom trenutku imao dva seta prednosti. Bolovi koje je Italijan trpio bili su jači, a činilo se da će Đoković osvajanjem trećeg seta produžiti meč, pa je Muzeti odlučio da se povuče sa turnira u Melburnu.

Komentar na tu situaciju imao je i legendarni američki teniser Džim Kurijer, koji je baš prije nekoliko dana na terenu pričao sa Novakom Đokovićem. Ovog puta je bio gost u studiju, gdje je analizirao situaciju koja se desila na "Rod Lejver Areni" i gdje je iznio jedno kontroverzno mišljenje - rekli bismo i pomalo netačno.

"Nije bio zadovoljan svojim nivoom tenisa danas“, rekao je Kurijer i dodao: "Sutra će vrijedno trenirati prije polufinala. Ima posla, ali može da bude srećan zbog toga jer je trebalo da bude u avionu kući. Rekao je u intervjuu poslije meča da je već bio na putu kući. Ovo je na neki način slično situaciji Janika Sinera protiv Grigora Dimitrova na Vimbldonu prošle godine, zar ne? Kada je Dimitrov imao dva seta prednosti, a Siner prošao u narednu rundu pravo niotkuda. Đoković je dobio predaju u prošlom kolu, pa sada ovo. On je u polufinalu Australijan opena i nije povrijeđen, to je pobjeda za njega", rekao je nekadašnji teniser.

Osvajač četiri grend slem titule prije nešto više od 30 godina istakao je i da Novak Đoković sebi neće moći da dozvoli ovako loš nastup u polufinalu Australijan opena, turnira koji je osvajao 10 puta.

"Malo je odbojno kada ga vidite da ima loš dan. Možda je to slobodan dan i nedostatak ritma zbog toga što nije igrao meč u četvrtom kolu, možda ga je to malo zbunilo. Kad bih bio sutra u njegovom timu, želio da ima težak sat treninga, da odigra nekoliko poena i pokuša da unese malo intenziteta. Bio je van forme i to neće moći sebi da priušti u polufinalu."

Zašto je Džim Kurijer pogriješio?

Janik Siner jeste prošao na Vimbldonu nakon što je Grigor Dimitrov predao pri prednosti od dva seta, ali ta situacija nije uporediva sa onom koja se dogodila Novaku Đokoviću u Melburnu. Zapravo, Janik Siner je i tada u Londonu, kao prije nekoliko dana u Melburnu, imao pomoć organizatora!

Bugarski teniser se "hladio" dok je bio u naponu snage, pošto je donijeta odluka da se zatvara krov na stadionu, iako je do mraka bilo još više od pola sata. Upravo ta pauza pomogla je Janiku Sineru da se konsoliduje, a daleko starijeg Grigora Dimitrova izbacila iz ritma koji mu je pomogao da dominira protiv jednog od najboljih igrača na planeti. Kada je meč nastavljen, Dimitrov se povrijedio i predao meč, a mnogi su istog trenutka zaboravili da su mu i organizatori nepotrebnom pauzom otežali borbu protiv Janika Sinera.

Sličan slučaj Janik Siner je imao prije nekoliko dana, protiv Eliota Spicirija - tada je pri rezultatu 1:1 u setovima i uz brejk prednosti za Amerikanca italijanskog porijekla donijeta odluka o zatvaranju krova. Janik Siner je imao velike probleme da se privikne na temperaturu i uslove na terenu prije toga, dok je u zatvoren bio daleko svježiji od rivala i praktično ga počistio sa terena.

Šta je Tim Henman rekao o Đokoviću?

Situaciju u kojoj se nalazi Novak Đoković prokomentarisao je i nekadašnji teniser Tim Henman, koji je malo veći optimista pred polufinale Australijan open. Jedan od najboljih tenisera svoje generacije vjeruje da u Novaku Đokoviću ima energije za polufinalni okršaj protiv Janika Sinera, iako u četvrtfinalu nije imao dobar nastup.

"Biće razočaran na kojem nivou je njegova igra", rekao je bivši teniser Tim Henman i dodao: "Prošle godine je stigao do četiri polufinala grend slema, a kada je stigao do polufinala, igrao je mnogo tenisa i fizički nije bio u stanju da održi taj nivo, tako da kada uđete u ovo, mislite da mora da dođe do polufinala i da bude svjež i da i dalje ima puno energije. Upravo je neko ispao u dva seta i osvojio ga nakon što je dobio predaju u prethodnom kolu, tako da nema sumnje da je svjež - ali sada je znak pitanja njegov nivo igre, jer je bio prilično običan."

Ipak, nekadašnji britanski teniser vjeruje da bi u polufinalu Australijan opena moglo da bude drugačije. Tada će Novak Đoković odmjeriti snage sa Janikom Sinerom, koji je u tri seta eliminisao Bena Šeltona. Pokazivao je opet znake umora, ali protiv srpskog tenisera sada već ima dugačak niz pobjeda...

"Ali ako postoji neko ko može da se pokrene u kasnijim fazama grend slema, to je Đoković. To je ono što treba da vidimo u polufinalu ako želi da prođe dalje", rekao je Henman i tako najavio bolje izdanje najboljeg tenisera svih vremena. Da li će Đoković imati snage da napravi senzaciju, ostaje nam da vidimo.