"To je nepoštovanje, kako baš taj dio zaboraviš?": Novak se svađao sa novinarom, nije mogao da vjeruje šta čuje

Novak Đoković imao je raspravu sa novinarom na konferenciji za medije, nije mu se dopalo pitanje koje je čuo

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Screenshot

Novak Đoković igraće u polufinalu Australijan opena, Lorenco Muzeti mu je predao meč, a dok je čekao ishod meča između Janika Sinera i Bena Šeltona na konferenciji za medije je imao sukob sa jednim novinarom. Nije mu se dopalo kako je krenuo sa pitanjima i kako je pokazao nepoštovanje prema tome što je Srbin najbolji u istoriji sa 24 grend slem pehara.

Bilo je to na samom kraju konferencije za medije kada je došlo do kraće rasprave između jednog novinara i srpskog asa. Ovako je to izgledalo:

Novinar: "U prvom dijelu karijere si jurio Rodžera i Rafu, sada Janika i Karlosa."

Novak: "Jurim Alkaraza i Sinera? U kom smislu? Titula na slemovima? Znači ja sam taj koji njih juri, ne jure oni mene", odgovorio je Novak

Novinar: "Osvojio si 24 grend slema..."

Novak: "Hvala, lijepo je to spomenuti ponekad, zar ne?"

Novinar: "Izvinjavam se, trebalo je to prvo da spomenem."

Novak: "Nema problema."

"To je nepoštovanje, da to ne kažete"

Tek poslije te kraće rasprave je novinar postavio pitanje i pitao ga da uporedi kako je izgledalo to sa periodom u kom su bili Rafa i Rodžer i sada.

"Smatram da je to nepoštovanje, da propustite da kažete šta se desilo u tom periodu između toga. Kako vi kažete od momenta kada sam jurio Rodžera i Rafu do sada kada jurim Karlosa i Janika. Ima tu period od oko 15 godina u kom sam dominirao na grend slemovima i smatram da je važno da to stavite u perspektivu. Ne osjećam se kao da sam ja taj koji juri nekoga", odgovorio mu je Đoković.

Nastavio je da priča u istom dahu, nije bilo potrebe za novim pitanjima.

"Nadal i Federer će zauvek biti moji naveći rivali. Imam ogromno poštovanje prema Janiku i Karlosu i ako nastave ovo da rade narednih 10-20 godina, ko zna koliko će još da igraju, mladi su. To je prirodni ciklus u sportu. Imaćete dva superstara, možda se i njima pojavi taj treći momak, navijaću za to. Ja sam uvijek bio taj treći čovjek, posebno na početku i to je dobro za naš sport. Ta rivalstva su kontrast naših karaktera, stila igre i to je dobro za tenis."

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Ponovio je Novak "milion puta" dosad šta je njegov cilj i šta ga jedino zanima u tenisu, a da to nije rang lista i novac.

"Kako to utiče na mene? Kao što sam rekao, ne osjećam kao da ja nekog jurim. Stvaram sopstvenu istoriju. Bio sam jasan sa mojim namjerama i kakvi su mi ciljevi i dostignuća. Želim da igram finale na svakom turniru, posebno na slemovima. To su najveći turniri i najveći razlog zašto se još takmičim. To je sve što mogu da kažem. Da li su njih dvojica bolji od mene i drugih trenutno? Da, jesu, imaju kvalitet i visok nivo tenisa i to je fenomenalno. Ali, to ne znači da ću ja da izađem sa bijelom zastavicom. Idem da se borim do posljednjeg poena. Uradiću sve da ih izazovem", zaključio je Đoković.