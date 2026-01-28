"U tom momentu sam shvatio da nešto nije u redu": Muzeti otkrio zašto je morao da preda meč Đokoviću

Lorenco Muzeti je na konferenciji za medije objasnio zašto je morao da preda meč Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Australijan opena.

Lorenco Muzeti nije mogao da nastavi meč protiv Novaka Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena. Vodio je sa 2:0 u setovima, pretrpio je brejk u trećem setu i posle medicinskog tajm-auta je probao da se vrati. Nije mogao i samo je prišao mreži i česittao Novaku. Otkrio je poslije svega toga šta se desilo.

"Na početku drugog seta sam se loše osjećao, osjetio sam da nešto nije u redu sa desnom nogom. Krenuo sam na jednu skraćenu loptu i, kada sam se vratio da je udarim, osjetio sam nešto u gornjem dijelu noge. U trećem gemu drugog seta rekao sam timu da sam se povrijedio i rekli su mi da stisnem zube", počeo je Muzeti.

Uspio je da izdrži sve te bolove, osvojio je drugi set, ali je na početku trećeg morao da traži pomoć ljekara.

"Nastavio sam da igram jer sam se u ostalom dijelu tijela osjećao veoma dobro, nastavio sam, igrao sam, ali problem nije nestajao. Kada sam se, poslije medicinskog tajm-auta, vratio na teren, osjetio sam da se bol pojačava. Uradio sam sve preglede prije početka sezone kako bih spriječio da se ovo dogodi i nemam riječi da opišem ono što osjećam, zaista nemam riječi. Nisam mogao da stavim bandaže i osjećao sam da ne mogu. Povreda je u gornjem dijelu butine i kada se vratim kući uradiću preglede i vidjećemo o čemu se radi."

"Moram na preglede, ne znam o čemu se radi"

Teško mu je pala predaja, želio je da igra, da prođe dalje, ali...

"Nikada nisam mogao da zamislim da ću igrati ovako i da ću morati da napustim teren zbog povrede. Da budeš primoran na predaju je nešto što nisam mogao da zamislim i to je veoma bolno. To je ista noga kao na Rolan Garosu na meču sa Alkarazom, ali mislim da je povreda na drugom mjestu. Moram da se pregledam, da shvatim o čemu se radi i da počnem terapije kako bih se vratio na teren."

Shvatio je ubrzo da nema poente da nastavlja, da nema šanse da izdrži ni set, a kamoli potencijalnih pet setova protiv najboljeg svih vremena.

"Cijeli drugi set sam odigrao u takvom stanju, ali sam servisom uspejvao da nadoknadim i da kontrolišem bol, koji se, međutim, kasnije pojačao. Kada sam sjeo na tri minuta i dugo bio u sjedećem položaju, bol se povećao i nisam mogao da udaram forhend jer nisam mogao da se odgurnem i, generalno, nisam mogao da igram. Nije imalo smisla stavljati bandaže i ostati na terenu. Danas sam odigrao jednu od najboljih partija u svom životu, i po važnosti i po težini udaraca, stavivši u velike probleme igrača koji je najviše pobjeda ostvario u istoriji tenisa. I, razmišljajući o tome, upravo je to ono što me najviše ljuti, jer ne razumijem razlog ovih povreda. Da sam se povrijedio u Torinu, to je mogla da bude posljedica duge i naporne sezone, ali ovdje se desilo odmah i ne znam odakle to može da dođe. To mi stvara veliku frustraciju", priznaje Muzeti.

"2:0 protiv Novaka? Ni u snovima..."

Ne krije Lorenco da mu je baš teško palo, vodio je sa 2:0 u setovima i išao ka pobjedi.

"Naravno da mi je teško. Nikada nisam zamišljao da ću imati 2:0 u setovima protiv Novaka i da ću igrati tako dobro i da ću onda da budem primoran da predam meč. Nisam nikada tako nešto zamišljao i veoma je bolno" zaključio je Muzeti.