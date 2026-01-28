"Zabrinut sam za Novaka, ima velike probleme": Vilanderove crne slutnje, spominje i predaju u polufinalu

Mats Vilander je priznao da je zabrinut za Novaka Đokovića poslije prolaska Srbina u polufinale Australijan opena.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković prošao je u polufinale Australijan opena. Gubio je sa 2:0 u setovima od Lorenca Muzetija i bio blizu ispadanja. Međutim, početkom trećeg seta se Italijan povrijedio, nije mogao da se kreće i predao mu je meč. Posle toga je Mats Vilander kao stručni konsultant "Eurosporta" analizirao dešavanja i prvo je rekao da se Novak izvukao.

"Apsolutno, Lorenco je igrao savršeno dva seta, taktički odlično. Udarao je lopticu prelijepo, vidjeli smo svi da Novak ne igra na svom nivou, mnogo je promašivao. Ne previše, jasan je bio plan igre, ali je promašivao. Pokušavao je dosta da igra paralele. Lorenco baš nije imao sreće. Igrao je tako dobro", počeo je Vilander.

Otkrio je Šveđanin da je i on imao probleme sa povredom prepone u karijeri i da to može da postane dosta ozbiljno.

"Ne možete da nastavite da igrate sa ovakvom povredom. Mora da je baš utučen, igrao je sjajan turnir, mnogo je napredovao. Prepona je problem. Teško je sa takvom povredom da se pomjeraš sa jedne strane na drugu. Možete možda da trčite naprijed i da džogirate ili sprint, ali ne možete da se krećete sa strane na stranu. Takav problem može da postane hroničan, imao sam isti problem kada sam igrao. Uspjevao sam da igram uprkos bolu ponekad, ali takav problem ne nestaje", pojasnio je Vilander i posavjetovao Lorenca da radi na jačanju tijela i da bude strpljiv kod ovakve povrede gdje oporavak traje oko mjesec dana.

"Zabrinut sam za Novaka"

Đoković je do polufinala prošao sa ukupno dva sata provedena na terenu. Jakub Menšik mu je predao meč bez borbe, a Muzeti se povukao poslije dva časa igre.

"Malo je zabrinjavajuće, rekao je i Novak to sam u intervjuu. Da nije igrao meč osmine finala, da je ovaj meč sa Muzetijem bio vjerovatno najgori na turniru i da je igrao bolje prije ovog meča. Ima velike probleme i sa žuljevima."

Rejčel Sringer ga je potom upitala da li misli da će Novak sada da se vrati na trening pošto nije proveo previše vremena na terenu. Bivši švedski teniser je spomenuo i mogućnost predaje srpskog igrača u polufinalu zbog problema sa žuljevima...

"Mislim da neće to uraditi danas. Treniraće sutra. Da je dobio ovaj meč, sutra bi vjerovatno trenirao oko sat vremena. Sada će da promijeni plan, igraće vjerovatno neke poene. Očekujem da će tražiti nekog dobrog igrača da ga testira pred polufinale. Ima problem sa žuljevima, ne želi da provede previše vremena na terenu. Posljednja stvar koju želi je da igra protiv Sinera ili Šeltona kao danas. Prije bi sa tim velikim žuljem stao i ne bi igrao taj meč uopšte. Malo je zabrinjavajuće za njega, iako je prošao dalje", zaključio je Vilander.

Đoković će meč polufinala igrati u petak protiv boljeg iz duela Janika Sinera (Italija) i Bena Šeltona (Amerika).