"Daj mu moj poen, kriv sam": Novak Đoković prišao sudiji i pokazao kakav je gospodin

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatna scena na Australijan openu gdje je Novak Đoković poklonio poen Lorencu Muzetiju iako niko na stadionu nije vidio da je dirao lopticu. I sudija i protivnik ga gledali u čudu zbog fer-pleja.

Fer-plej potez Đoković dao poen Muzetiju Izvor: Eurosport/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković nikada u karijeri nije dobio nagradu za fer-plej i to je najveća sramota "bijelog sporta". Da je Novak džentlmen, vidjeli smo i danas protiv Lorenca Muzetija kada je predao poen protivniku, iako niko na čitavom stadionu sem njega nije video.

Bilo je to u odlučujućem gemu drugog seta, kada je Đoković poveo 40:15 i imao je priliku da odservira za 5:4, međutim u tom je trenutku prišao sudiji Džejmsu Kjotavongu i rekao da je poen za Muzetija jer je dirao lopticu. Pogledajte:

Pogledajte

00:34
Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Cijeli stadion gledao je zbunjeno, čak su nam to otkrila i lica Kjotavonga i Muzetija, pa je tako došlo do izjednačenja 30:30, čak zatim i do gema za Italijana koji je tako poveo 2:0 u setovima. Da je samo ćutao, Đoković bi osvojio gem i imao priliku čak da izjednači u setovima, ali želio je da bude fer prema protivniku što mnogi ne bi.

Štaviše, čak i na usporenom snimku nema neoborivih dokaza da je Đoković dirao lopticu svojim reketom prije nego što je izašla u aut, međutim svaki teniser zna i osjeti da li je dotakao lopticu.

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

