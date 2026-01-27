"Novak mi je slao poruke": Iva Jović otkrila kako joj je Đoković pomagao i po čemu želi da ga kopira

Iva Jović je poslije poraza od Arine Sabalenke novinarima otkrila i kako joj je Novak Đoković pomagao na Australijan openu.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Iva Jović stala je u četvrtfinalu Australijan opena. Prejaka je za nju bila Arina Sabalenka (6:3, 6:0). Američka teniserka ima samo 18 godina i ovo će joj svakako biti dobra lekcija za budućnost. Uz to, ima veliku podršku i od Novaka Đokovića o čemu je pričala na konferenciji za medije poslije poraza od Bjeloruskinje.

"Novak mi je slao poruke, davao mi je savjete tokom cijelog turnira. Iskreno, nemam pojma ni koji je dan danas. Komunicirali smo dosta i osjećam da smo već stvorili neku vrstu povezanosti što je za mene sjajno. Želim mu sve najbolje u nastavku turnira i nadam se da ćemo tokom sezone imati još više ovakvih momenata i da će nastaviti da me ohrabruje, jer je to nevjerovatno", rekla je Iva.

Zanimalo je predstavnike medija i da li postoji neki dio Novakove igre koji bi voljela da iskopira.

"Da, naravno. Način na koji Đoković praktično 'davi' protivnika svojom igrom, kako igra različito u bitnim momentima. U tim najvažnijim poenima pokazuje rivalima da zna da igra defanzivno, umije napadačku, da neće odustati ni od jednog poena. Način na koji igra je meni veoma impresivan. Andre Agasi je imao izjavu koja mi se baš dopala, kada je uporedio Novaka sa bokserom. Način na koji pristupa mečevima je takođe veoma impresivan, voljela bih jednog dana da radim isto", zaključila je Iva Jović.