Novakov kritičar oduševljen porodicom iz Srbije: "Otac Ive Jović ima pristup kakav niko nema"

Američka teniserka Iva Jović postala je senzacija Australijan opena.

Izvor: Andrew Cornaga/www.photosport.nz / imago sportfotodienst / Profimedia

Američka teniserka Iva Jović (18) pobrala je simpatije na Australijan openu. Iako je izgubila u četvrtfinalu od prve teniserke svijeta Arine Sabalenke, o njoj će se još dugo pričati, naročito zbog blistave karijere koja je pred Ivom. Zbog toga je i Ben Rotenberg poželio da na početku karijere mlade Amerikanke napiše priču o njoj, a boljeg sagovornika od oca Bojana iz Leskovca nije mogao da nađe, te je u tekstu otkrio mnoge detalje koje je saznao o porodici Jović.

"Bojana sam prvi put upoznao prošle godine, ovdje, kada je njegova ćerka stigla do drugog kruga kao sedamnaestogodišnjakinja i odmah sam bio impresionirana njegovim stavom i pristupom u odvođenju ćerke u ovaj svijet", započeo je Rotenberg u tekstu o porodici Jović koja je u SAD stigla 2003.

"Bojan je imao ono što je djelovalo kao savršeno kalibrisana ravnoteža bliskosti bez nametljivosti. Ulogu je, bez preuveličavanja, nazivao 'pratiocem' i govorio je o ambicijama porodice bez previše buke - pravila WTA o starosnoj kategoriji, koja su često izvor žalbi roditelja, nisu mu predstavljala problem. U stvari, iako je njegova ćerka pobijedila u više mečeva u glavnim žrijebovima, ona još nije postala profesionalac", opisao je Rotenberg o roditeljstvu.

Istakao je novinar da kad je, prije godinu dana, upoznao Ivu Jović ona je bila tek 191. igračica svijeta. Sada je djevojka srpskih korijena na Australijan open došla kao 29. nosilac i ostvarila najbolji plasman na grend slem turniru sa svega 18 godina. "Iva Jović je imala šta da dokaže na ovom Australijan openu, uspjela je: u šestom pokušaju, konačno je pobijedila protivnicu iz prvih 20, izbacivši Jasmin Paolini, sedmoplasiranu igračicu na rang listi, u trećem kolu. Zatim je snažno podržala tu pobjedu, savladavši Juliju Putincevu rezultatom 6:0, 6:1", napisao je o čudu Australijan opena.

"Ivu sam na posljednjoj konferenciji za novinare pitao o njenom ocu, a ona ga je jednostavno opisala kao svog najvećeg obožavaoca", dodao je Rotenberg, koji je javnosti u Srbiji poznat i kao kritičar Novaka Đokovića. Potom se pozvao na izjavi Ive Jović o svojoj porodici.

"Imam veliku sreću što imam porodicu koja me ne gleda samo kao teniserku, već želi da budem srećna. To je njihov krajnji cilj. Žele da igram tenis zato što volim, a ne zato što žele da budem velika zvijezda, tako da sam im zaista zahvalna", ponosno je rekla Iva o porodici Jović.