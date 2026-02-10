logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kapiten Borca m:tel uspješno operisan

Kapiten Borca m:tel uspješno operisan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Kapiten rukometaša Borca m:tel Nikša Petrović operisan je u ponedjeljak u Banjaluci nakon teške povrede ukrrštenih ligamenata.

Nikša Petrović uspješno operisan Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nikša Petrović uspješno je operisan, saopšteno je danas iz banjalučkog kluba.

"U jesenjem dijelu prvenstva, u utakmici protiv Zrinjskog, naš kapiten je doživio povredu koljena. Naknadni pregledi pokazali su da je u pitanju povreda prednjih ukrštenih ligamenata, te da je za sanaciju iste potrebna operacija. Juče je u Institutu za medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju 'Dr Miroslav Zotović' naš Nikša uspješno operisan. Dragi Nikša, tvoja crveno-plava porodica te čeka", naveli su iz Borca m:tel.

Inače, izabranici Mirka Mikića su odlično počeli proljećni dio sezone, nakon što su savladali Konjuh u dvorani "Borik", a već za vikend ih očekuje derbi u Ljubuškom protiv Izviđača.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikša Petrović RK Borac Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC