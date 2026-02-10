Kapiten Borca m:tel uspješno operisan

Kapiten rukometaša Borca m:tel Nikša Petrović operisan je u ponedjeljak u Banjaluci nakon teške povrede ukrrštenih ligamenata.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nikša Petrović uspješno je operisan, saopšteno je danas iz banjalučkog kluba.

"U jesenjem dijelu prvenstva, u utakmici protiv Zrinjskog, naš kapiten je doživio povredu koljena. Naknadni pregledi pokazali su da je u pitanju povreda prednjih ukrštenih ligamenata, te da je za sanaciju iste potrebna operacija. Juče je u Institutu za medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju 'Dr Miroslav Zotović' naš Nikša uspješno operisan. Dragi Nikša, tvoja crveno-plava porodica te čeka", naveli su iz Borca m:tel.

Inače, izabranici Mirka Mikića su odlično počeli proljećni dio sezone, nakon što su savladali Konjuh u dvorani "Borik", a već za vikend ih očekuje derbi u Ljubuškom protiv Izviđača.

(MONDO)