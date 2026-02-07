Mirko Mikić pohvalio dvojac Borca m:tel: Vladimir Vranješ ozbiljno pojačanje, Amar Herić oružje u napadu!

Trener Borca m:tel Mirko Mikić bio je zadovoljan nakon pobjede protiv Konjuha na startu proljećnog dijela prvenstva Bosne i Hercegovine.

Crveno-plavi su u okviru 14. kola savladali Konjuh u dvorani "Borik" rezultatom 26:21 (12:10), a Mikić je priznao da je zadovoljan igrom svog tima.

"Zadovoljan sam, mislim Konjuh je na početku sezone vjerovatno bio veći favorit za osvajanje prvenstva od Izviđača i nas i svih ostalih ekipa. Pretrpili su neke promjene, zaista od mene imaju ogroman respekt za sve što rade i kako igraju. Tako da sam prilično zadovoljan rezultatom, pogotovo što smo primili 21 gol, vidjelo se da je dolazak (Vladimira) Vranješa, ozbiljno pojačanje. On je defanzivno orjentisan igrač, pogotovo u tom smislu, ali i u napadu daje dodatna rješenja isključuje ljude tom igrom 1 na 1, 2 na 2, tako da sam zadovoljan i rezultatom i energijom i zalaganje koje su danas pokazali. Jedino što je loš bio ulazak u utakmicu, mislim da smo bili malo malo u grču, ali to je moja odgovornost da se to desilo. za to sam ja krivac, ali imali smo jednu kontrolnu utakmicu i mislim da će to izgledati bolje i u napadu i u odbrani. Za sada je ovo dosta optimistično", rekao je Mikić nakon pobjede u Banjaluci.

Jedan od junaka trijumfa bio je novi bek Amar Herić, koji je na debiju za Borac m:tel postigao 10 golova.

"Doveo sam Amara zato što sam gledao sve utakmice Vogošće iz prvog dijela sezone jer mi nasleđujemo njihove protivnike. Iskreno, nisam ga poznavao prije početka ovog prvenstva, dobio sam neke fine preporuke i vidio sam da se uklopio u sistem 1-1. Imao je i mirnu glavu sa sedmercima, i prije meča sam rekao da će biti uz Vranješa ozbiljno pojačanje. Ima doduše neku povredu i malo viška kilograma, ali smatram da će kako sezona bude odmicala biti ozbiljno oružje u napadačkom arsenalu", dodao je Mikić.

