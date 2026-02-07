Vladimir Vranješ pokrenuo Borac m:tel a Amar Herić dotukao Konjuh!

Rukometaši Borca m:tel dočekali su u Boriku ekipu Konjuha i stigli do prve pobjede u proljećnom dijelu šampionata Bosne i Hercegovine.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Počeo je proljećni dio sezone u rukometnoj Premijer ligi BiH mečevima 14. kola! Banjalučki Borac je stigao do devete pobjede u sezoni i to protiv nezgodnog Konjuha, koji je u jesenjem dijelu slavio u Živinicama (28:24).

BORAC - KONJUH 26:21 (12:10)

Najzaslužniji za pobjedu crveno-plavih bili su "novajlija" Vladimir Vranješ, koji je s dva gola pokrenuo banjalučku mašineriju, ali i novopridošli bek iz Vogošće Amar Herić, koji je s 10 golova "zakucao" tim iz Živinica. Ne smijemo zaboraviti ni veliki doprinos golmana Nebojše Grahovca, koji je upisao 14 odbrana i Miloša Nježića sa četiri postignuta pogotka.

Na drugoj strani kod gostiju prvo ime utakmice bio je ukrajinski čuvar mreže Dmitro Veremčuk sa 13 uspješnih intervencija i Rijad Sinanović sa šest pogodaka, ali večeras nisu mogli protiv raspoloženih Banjalučana.

Ali, krenimo redom...

Gosti su bolje otvorili meč u "Boriku" i poveli 0:2, a prvi gol za Borac m:tel je na isteku petog minuta postigao Stanko Stanković.

Održavao je Konjuh gol ili dva prednosti u uvodnim minutima utakmice, a Banjalučani nikako nisu uspijevali da stignu do izjednačenja iako su imali nekoliko šansi, ali je odličan bio golman gostiju Dmitro Veremčuk.

Najbolju priliku za izjednačenje propustio je Miloš Nježić iz sedmerca, ali je pogodio stativu u 15. minutu (5:6).

Ni drugi sedmerac Borac nije iskoristio, tačnije Vlado Draganić, pa je Konjuh tri minuta kasnije prvi put otišao na "plus tri" (6:9).

Nije funkcionisao napad crveno-plavih, pravili su dosta grešaka, ali je Nebojša Grahovac, čuvar mreže banjalučkog tima odbranama spriječio da se tim iz Živinica "odlijepi" na osjetniju razliku.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Reagovao je tada trener Borca m:tel Mirko Mikić minutom odmora i uslijedila je serija Banjalučana od 4:0.

Najprije je Amar Herić iz trećeg sedmerca za Borac m:tel prvi uspio da nadmudri golmana Veremčuka - 7:9.

Uslijedilo je nekoliko minuta loših napada Konjuha, pa je tajm-aut pozvao i šef struke Živiničana Slaven Radić, ali je poslije prvi gol postigao banjalučki klub i to Vladimir Vranješ, povratnik u crveno-plavi tim za ovacije navijača u "Boriku".

Vranješ je oduzeo loptu i u 24. minutu i bio najzaslužniji za pogodak Vlade Draganića za prvo izjednačenje na meču - 9:9.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Borac je minut kasnije prvi put stigao do prednosti, nastavivši seriju novim golom Vranješa - 10:9.

Orilo se "Borac, Borac" u tim trenucima u banjalučkoj dvorani, da bi "bombom" Miloša Nježića, Borac prvi put otišao na dva razlike - 11:9.

Sačuvao je domaćin prednost od dva gola pogotkom Nježića, koji je bio najefikasniji u Borcu sa tri gola (12:10).

Konjuh je kao i u prvom dijelu, bolje ušao u nastavak utakmice i poslije dva minuta igre stigao do izjednačenja (12:12) golom Rijada Sinanovića, ali su uzvratili Arsenije Bubić i Miloš Nježić za novo vođstvo Banjalučana - 14:12.

Ivo Bošnjak i Mladen Pavić, arbitri iz Mostara, pokazali su i četvrti sedmerac za Borac, a Herić je bio siguran za "plus dva" u 37. minutu (15:13).

Čuvao je banjalučki tim prednost od dva pogotka, da bi poslije kontranapada mladi Novak Petrović podigao "Borik" na noge pogotkom za "plus tri" u 41. minutu (17:14) koje je sačuvao do sredine drugog poluvremena.

Vranješ je radio lavovski posao na liniji od šest metara, pa je Borac dobio novi sedmerac, koji je rutinski realizovao Herić, a potom je Draganić ponovo odveo Banjalučane na tri razlike 10 minuta prije kraja - 21:18.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Nošeni navijanjem banjalučke publike, rukometaši Borca su drugim golom Novaka Petrovića otišli na "plus četiri" u 52. minutu (23:19), potom je Grahovac "skinuo" penal i Banjalučani su tada bili na korak od trijumfa.

Amar Herić, koji je nedavno stigao u banjalučki klub, održavao je prednost Borca od tri-četiri pogotka, a Grahovac nije dozvolio da se Konjuh rezultatski vrati u meč, čak i kad je napad crveno-plavih zatajio.

Kad je na dva minuta do kraja Nikša Trivunović pogodio mrežu za "plus četiri" bilo je jasno da će bodovi ostati u Banjaluci - 25:21, da bi tačku na pobjedu stavio Amar Herić svojim jubilarnim, 10. golom za konačnih 26:21.

U narednom kolu, crveno-plavi će u goste kod šampiona BiH, Izviđača iz Ljubuškog.

(MONDO)