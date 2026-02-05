Održana sjednica Skupštine RK Borac m:tel: Bojan Ljubišić i Goran Malić postali članovi najvišeg klupskog organa

Izvršene su određene promjene u sastavu klupske Skupštine.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Ovog četvrtka održana je redovna sjednica Skupštine Rukometnog kluba Borac m:tel.

Ovaj klupski organ pretrpio je večeras određene izmjene u sastavu, pa tako u ovom tijelu više nisu Miroslav Janjanin, Dejan Kondić, Vladimir Blagojević i Zoran Babić, koji je "prekomandovan" u Nadzorni odbor, u kojem će se, odlukom Skupštine, ubuduće nalaziti i bivši kapiten RK Borac m:tel Đorđe Ćelić.

Umjesto pomenute četvorke, novi članovi Skupštine postali su Vladimir Kremenović, Nebojša Galić te dugogodišnji i proslavljeni prvotimci Bojan Ljubišić i Goran Malić.

Sjednica Skupštine, inače, održana je dva dana pred početak proljećne polusezone, a prvi rival izabranicima Mirka Mikića biće Konjuh u dvorani Borik (18.00).

Ovaj meč igra se u okviru 14. kola Premijer lige BiH, a klub iz Gospodske ulice dočekuje ga pojačan Vladimirom Vranješom (1988.), povratnikom u klub nakon 14 godina.

(mondo.ba)