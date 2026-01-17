RK Borac m:tel se oglasio saopštenjem: "Spor sa Torbicom nije jedini..."

Banjalučki klub oglasio se saopštenjem za javnost po pitanju spora oko vlasništva nad prostorom u Srpskoj ulici.

Rukometni klub Borac m:tel oglasio se ove subote saopštenjem za javnost, u slučaju spora sa Nebojšom Torbicom oko vlasništva nad poslovnim prostorom u Srpskoj ulici (Mektir pab). Banjalučki klub nedavno je informisao javnost da je RUGIPP poništio upis Nebojše Torbice na pomenuti prostor, a završno sudsko ročište u ovom sporu održaće se 21. januara.

S tim u vezi, klub iz Gospodske ulice oglasio se saopštenjem, koje prenosimo.

"Obavještavamo uvaženu javnost, a prije svega Borčevce da su pred nama ključni trenuci u borbi za očuvanje kluba i njegove imovine. Nakon što je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove juče nedvosmisleno potvrdila da se briše upis Nebojše Torbice sa Borčevog poslovnog prostora u Srpskoj ulici u srcu Banjaluke, postalo je kristalno jasno da je opravdana naša borba za prostor u kojem se danas nalazi MacTire pub, prostor koji je Borac prije više od 40 godina kupio od Zavoda za izgradnju Banja Luka. Naši navijači okupljeni u navijačku grupu Lešinari i Udruženje simpatizera 'Crveno-plavi' već su mobilisali svoje redove u odbrani Borca, a u te redove pozivamo i sve druge kojima je crveno-plava boja u srcu.

Ipak, skrećemo pažnju javnosti na činjenicu da spor protiv Torbice nije jedina borba koju Borac vodi u vezi sa ovim prostorom. Istovremeno, uprkos važećem ugovoru koji nikada nije raskinuo sa Borcem, Dalibor Šajić, vlasnik MacTire pub-a i zakupac prostora, već godinama klubu ne plaća ugovorenu kiriju. Time klub godišnje oštećuje za desetine hiljada maraka, čime u značajnoj mjeri onemogućava banjalučkoj omladini bavljenje rukometom, a navijačima uživanje u vrhunskom sportu i zabavi. Da je Dalibor Šajić bio obavezan da plati Borcu kirije po važećem ugovoru, potvrđuje i rješenje suda u prilogu. Pravosudne institucije ove zemlje su nedvosmisleno rekle da Dalibor Šajić (MacTire pub) klubu mora platiti za korištenje prostora dok god ima važeći ugovor sa Borcem.

Borac je javni, gradski klub. Jedini evropski prvak u Republici Srpskoj. Borčeva imovina nije samo klupska, već i imovina Banjaluke i Republike Srpske. Zato pozivamo javnost da budno prati razvoj događaja u vezi sa vlasništvom nad prostorom, ali i neispunjavanjem obaveza od strane Dalibora Šajića i MacTire pub-a. Uvjeravamo vas da rukovodstvo kluba, seniorski tim i omladinske kategorije, a vođeni podrškom navijača, ovaj put i van terena, neće odstupiti ni milimetra od odbrane imovine i interesa našeg kluba i zajednice", napisano je iz kluba.

