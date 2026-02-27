Zašto Luka Dončić ne igra za Srbiju? Bivši igrač Partizana otkrio šta mu je nuđeno i zbog čega je odbio

Goran Grbović objasnio je razloge zbog kojih Luka Dončić nije izabrao reprezentaciju Srbije, već Slovenije.

Ko zna kako bi reprezentacija Srbije izgledala da u istom timu ima Luku Dončića, Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića... Nije bilo daleko ni da se to desi, pošto je opšte poznato da je Lukin otac Saša Srbin i da je postojala šansa da igra za "orlove". Zašto se to nije dogodilo? Otkrio je Goran Grbović, nekadašnji igrač Partizana.

"Kod nas u toku jedne četvrtine idemo od dizanja u nebesa, do toga da su najgori na svijetu, takva smo nacija. Ali, ne smijemo da propuštamo prilike koje nam se ukažu. Pričamo o igračima koji imaju srpske korijene. Slušam u društvu kad neko kaže 'Kako Luka Dončić ne igra za Srbiju?'. Njemu je nuđena reprezentacija do 18 godina, Slovenija mu je ponudila seniorski tim. Kada je bilo vrijeme, zakasnili smo. Tek kad je postao najbolji na svijetu onda je 'naš'. Imamo mnogo talentovane djece po svijetu - iz čistih srpskih brakova, iz mješovitih takođe. KSS mora intenzivno da ih prati, ako imaju želju da zaigraju za Srbiju, ne smijemo da ih propustimo", rekao je Grbović u emisiji "Kida show" na "Mozzart TV".

Pored njega je bio i bivši košarkaš i šampion NBA lige Darko Miličić. Objasnio je kako su igrači poput Jokića i Dončića uspjeli u NBA ligi.

"To spolja izgleda kao da su zatvoreni klanovi, ali nije baš tako, veliki je to biznis. Uzimaš 50 miliona godišnje, nema tu romantike. Bio sam dio toga. Ako pokažeš kvalitet na terenu, uz mentalitet koji nosimo odavde, lako stekneš poštovanje. Nisu zatvoreni, vole da upoznaju druge kulture. Ako igraš i daješ maksimum onda postaješ njihov", dodao je Miličić.

"Bogdan i Jokić su sadašnjost, ali..."

Prokomentarisao je Darko i kako vidi budućnost košarkaške reprezentacije Srbije.

"Temelj reprezentacije i ono što trenutno imamo su Bogdanović, Jokić i igrači oko njih. To je sadašnjost. Imamo talentovanu djecu, ali samo ako budemo pametno radili. Ako ne budemo, izgubićemo ih vrlo brzo. Ovako možemo da 'vozimo' još dvije-tri godine, dva-tri velika takmičenja. Ali, moramo već sada da podmlađujemo i dopunjavamo sastav. Nije bitno ko je trener, ako nema materijal sa kojim može da radi. U reprezentaciji ne smiješ da pogrešiš, ni sa 12. igračem u timu, ni sa ekonomom, ne smije tu da bude grešaka, tako se gubi hemija. Mora da bude potpuno čisto, bez uticaja menadžera, bez pritiska klubova, mora da bude svetinja", zaključio je Miličić.

