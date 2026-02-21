logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kakav laf je Luka Dončić: Potrošio 4.600 dolara za poklon treneru, kome bolje stoji?

Kakav laf je Luka Dončić: Potrošio 4.600 dolara za poklon treneru, kome bolje stoji?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zvijezda Lejkersa Luka Dončić baš voli da čašćava drage ljude, ovog puta je poklon dobio trener Džej Džej Redik.

Luka Dončić treneru poklonio jaknu od 4600 dolara Izvor: lakers/Instagram/Printscreen

Slovenac Luka Dončić je baš široke ruke i svi ga žele za saigrača. Ovog puta je pripremio iznenađenje za trenera Los Anđeles Lejkersa Džej Džej Redika, za koje je potrošio 4600 dolara.

U pitanju je jakna marke "Dior" koju je nedavno nosio na jednoj utakmici i ona se baš dopala treneru. Sada su Lejkersi na društvenim mrežama objavili kako je Luka iznenadio Redika koji je bio i više nego oduševljen.

Zapravo, njih dvojica su imali raspravu o kojoj vrsti jakne je riječ, a Dončića očigledno ne zanima previše moda, već je kupio ono što mu se najviše dopada. Usput je pecnuo trenera i poručio mu da oduvijek želi da bude kao on...

Kome bolje stoji?

Dončić častio Lejkerse za Božić

Dončić je iznenadio kompletan tim sjajnim poklonom za novogodišnje i božićne praznike. On je svakom od saigrača i članova stručnog štaba kupio električni bicikl i potrošio ogromnu sumu novca. U pitanju je luksuzni električni bicikl, a Luka ih je kupio 103 komada.

Navodno je na to potrošio preko 340.000 dolara, što je otkrio trener Lejkersa Džej-Džej Redik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić NBA liga LA Lejkers Džej Džej Redik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC