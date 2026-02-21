Kakav laf je Luka Dončić: Potrošio 4.600 dolara za poklon treneru, kome bolje stoji?

Zvijezda Lejkersa Luka Dončić baš voli da čašćava drage ljude, ovog puta je poklon dobio trener Džej Džej Redik.

Slovenac Luka Dončić je baš široke ruke i svi ga žele za saigrača. Ovog puta je pripremio iznenađenje za trenera Los Anđeles Lejkersa Džej Džej Redika, za koje je potrošio 4600 dolara.

U pitanju je jakna marke "Dior" koju je nedavno nosio na jednoj utakmici i ona se baš dopala treneru. Sada su Lejkersi na društvenim mrežama objavili kako je Luka iznenadio Redika koji je bio i više nego oduševljen.

Zapravo, njih dvojica su imali raspravu o kojoj vrsti jakne je riječ, a Dončića očigledno ne zanima previše moda, već je kupio ono što mu se najviše dopada. Usput je pecnuo trenera i poručio mu da oduvijek želi da bude kao on...

Kome bolje stoji?

Dončić častio Lejkerse za Božić

Dončić je iznenadio kompletan tim sjajnim poklonom za novogodišnje i božićne praznike. On je svakom od saigrača i članova stručnog štaba kupio električni bicikl i potrošio ogromnu sumu novca. U pitanju je luksuzni električni bicikl, a Luka ih je kupio 103 komada.

Navodno je na to potrošio preko 340.000 dolara, što je otkrio trener Lejkersa Džej-Džej Redik.