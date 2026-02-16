Nikola Jokić bez poena na Ol-staru, Luka Dončić takođe nije mario za američki šou

Nikola Jokić i Luka Dončić bili su potpuno nezainteresovani za Ol star meč, odigrali su ukupno pet minuta u Los Anđelesu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Kevin Durent je pred početak Ol-star vikenda javno kritikovao Nikolu Jokića i Luku Dončića i istakao da njih dvojicu uopšte taj meč ne zanima. Odgovorio mu je i srpski centar na kritike, ali izgleda da je američki košarkaš ipak bio u pravu.

Ol-star se igrao u novom formatu, tri tima, dva američka i jedan tim svijeta igrala su meč po principu svako sa svakim i onda u zavisnosti od rezultata dve najbolje ekipe idu u finale. Tamo su se našla dva američka tima, a srpski i slovenački reprezentativac nisu bili pretjerano zainteresovani za ovaj šou.

Jokić i Dončić našli su se u startnoj postavi tima svijeta koji je vodio sa klupe Darko Rajaković. Njih dvojica izašli su na prvom tajm-autu i proveli su zajedno 5 minuta i 5 sekundi na parketu. To je bilo to. Njihov tim je prvi meč izgubio trojkom Entonija Edvardsa.

U drugoj utakmici je iskusniji američki tim dobio meč trojkom uz zvuk sirene Dierona Foksa što je značilo da će ishod meča tima svijeta i tima "pruga" ("stripes") odlučiti ko će na megdan ekipi tima zvijezda u finalu. Na tom meču Luka i Nikola uopšte nisu ulazili u igru.

Bili su na klupi, podržavali svoje saigrače, uživali zajedno, šalili se, smijali i očigledno na taj način pokazali da ih ne dotiče previše ono što se dešava u mečevima svih zvijezda.

Jokić završio sa nulom

Odigrane su četiri utakmice, svaka je trajala po 12 minuta i Jokić je jedini u timu svijeta koji je završio učešće sa nulom. Dakle, bio je jedini igrač bez poena. U tom prvom meču je Dončić dao 2, a Nikola je za 5:05 na terenu upisao dva skoka. U tom meču su bez poena još bili Alperen Šengun i Norman Pauel.

Međutim, njih dvojica su se upisala u strijelce u trećem meču, a ukupno gledano još jedan igrač bez poena bio je samo Brendon Ingram. Jokić je još jednom pokazao da ovaj američki šou nije nešto što ga pretjerano interesuje.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)