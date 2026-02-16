Barak Obama uzeo loptu Nikolu Jokiću: Srbin se zaletio, a bivši predsjednik SAD se uplašio

Nikola Jokić se borio za loptu i zaletio se pravo ka nekadašnjem predsjedniku SAD, kome na trenutak uopšte nije bilo prijatno.
Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama (64) uzeo je loptu koju je Nikola Jokić (30) izbio igrajući odbranu u toku Ol-star utakmice. Obama je to učinio usred igre, dok je srpski košarkaš pokušavao da dođe do nje, a sve to nedaleko od srpskog trenera Darka Rajakovića, koji je bio trener "Tima svijeta".
Kada je vidio da se Jokić zaletio ka njemu sa svojih 211 centimetara i 219 kilograma, Obama se na trenutak branio rukama, ali je brzo shvatio da će biti bezbjedan. Nikola je zastao i usporio, a kamere su odmah zumirale 44. predsjednika SAD.
President Barack Obama caught the ball as it went out of bounds at the 2026 NBA All-Star Game!pic.twitter.com/RuCUHoAQ2Y— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX)February 15, 2026
Barak Obama je zajedno sa svojom suprugom Mišel (62) prisustvovao Ol-star u Inglvudu kraj Los Anđelesa. Sjedili su u prvom redu i bili su među poznatijim selebritijima koji su uveličali najveću košarkašku reviju na svijetu. Poznato je da je Obama veliki zaljubljenik u košarku i da navija za Čikago Bulse.
Uoči početka Ol-star utakmice u nedjelju uveče prema vremenu u Srbiji, na velikom video-bimu iznad terena NBA je predstavila sve igrače i zemlje iz koje dolaze i na mapi je prikazana Srbija u cijelosti, uključujući i Kosovo i Metohiju u svojim granicama.
Takođe, srpska zastava bila je prikazana i na Jokićevom dresu, jer je prišivena iznad Nikolinog broja na Ol-star opremi, što je detalj koji je i Jokiću bio značajan.
Nikola je stigao na Ol-star osmi put u karijeri i to kao bez dileme najbolji igrač na svietu, zasjenivši svojim prisustvom i sve ostale igrače i goste utakmice, među njima i bračni par Obama.
