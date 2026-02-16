logo
Barak Obama uzeo loptu Nikolu Jokiću: Srbin se zaletio, a bivši predsjednik SAD se uplašio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nikola Jokić se borio za loptu i zaletio se pravo ka nekadašnjem predsjedniku SAD, kome na trenutak uopšte nije bilo prijatno.

barak obama uzeo loptu nikoli jokicu na ol staru Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

Nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama (64) uzeo je loptu koju je Nikola Jokić (30) izbio igrajući odbranu u toku Ol-star utakmice. Obama je to učinio usred igre, dok je srpski košarkaš pokušavao da dođe do nje, a sve to nedaleko od srpskog trenera Darka Rajakovića, koji je bio trener "Tima svijeta".

Kada je vidio da se Jokić zaletio ka njemu sa svojih 211 centimetara i 219 kilograma, Obama se na trenutak branio rukama, ali je brzo shvatio da će biti bezbjedan. Nikola je zastao i usporio, a kamere su odmah zumirale 44. predsjednika SAD.

Barak Obama je zajedno sa svojom suprugom Mišel (62) prisustvovao Ol-star u Inglvudu kraj Los Anđelesa. Sjedili su u prvom redu i bili su među poznatijim selebritijima koji su uveličali najveću košarkašku reviju na svijetu. Poznato je da je Obama veliki zaljubljenik u košarku i da navija za Čikago Bulse.

Uoči početka Ol-star utakmice u nedjelju uveče prema vremenu u Srbiji, na velikom video-bimu iznad terena NBA je predstavila sve igrače i zemlje iz koje dolaze i na mapi je prikazana Srbija u cijelosti, uključujući i Kosovo i Metohiju u svojim granicama.

Takođe, srpska zastava bila je prikazana i na Jokićevom dresu, jer je prišivena iznad Nikolinog broja na Ol-star opremi, što je detalj koji je i Jokiću bio značajan.

Nikola je stigao na Ol-star osmi put u karijeri i to kao bez dileme najbolji igrač na svietu, zasjenivši svojim prisustvom i sve ostale igrače i goste utakmice, među njima i bračni par Obama. 

(MONDO)

