Srbija je predstavljena na NBA Ol-staru na mapi sa svojom čitavom granicom, podrazumijevajući i Kosovo i Metohiju.
Nikola Jokić i Darko Rajaković predstavljali su Srbiju na NBA Ol-staru, a pred početak utakmice predstavljeni su timovi i igrači i tom prilikom na velikom video-bimu predstavljena je Srbija sa svojom čitavom teritorijom, uključujući i Kosovo i Metohiju.
Na mapi koja se pojavila na LED ekranima u Los Anđelesu mogla je jasno da se vidi mapa Srbije i južnu srpsku pokrajinu u njoj, pogledajte.Izvor: Printscreen/Arena Sport
I na predstavljanju dresova uoči utakmice NBA liga je stavila srpsku zastavu u prvi plan. Učinila je to krupno zumirajući srpsku zastavu na dresu Nikole Jokića u svlačionici, što je praksa uvedena ove godine.
Poruka NBA lige sa Ol-stara: Kosovo je Srbija!
BONUS VIDEO:
(MONDO)