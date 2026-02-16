logo
Poruka NBA lige sa Ol-stara: Kosovo je Srbija!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srbija je predstavljena na NBA Ol-staru na mapi sa svojom čitavom granicom, podrazumijevajući i Kosovo i Metohiju.

nba liga predstavila srbiju sa kosovom na ol staru Izvor: Printscreen/Arena Sport

Nikola Jokić i Darko Rajaković predstavljali su Srbiju na NBA Ol-staru, a pred početak utakmice predstavljeni su timovi i igrači i tom prilikom na velikom video-bimu predstavljena je Srbija sa svojom čitavom teritorijom, uključujući i Kosovo i Metohiju.

Na mapi koja se pojavila na LED ekranima u Los Anđelesu mogla je jasno da se vidi mapa Srbije i južnu srpsku pokrajinu u njoj, pogledajte.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

I na predstavljanju dresova uoči utakmice NBA liga je stavila srpsku zastavu u prvi plan. Učinila je to krupno zumirajući srpsku zastavu na dresu Nikole Jokića u svlačionici, što je praksa uvedena ove godine.

(MONDO)

Tagovi

NBA liga All Star

