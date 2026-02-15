logo
Banjalučanin iz redova Teleoptika dobio poziv u reprezentaciju BIH!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Mladi Danilo Karanović ponovo će se naći u omladinskih selekcija BIH.

Danilo Karanović u U19 selekciji BIH Izvor: Ustupljena fotografija

Selektor U19 reprezentacije BIH Dubravko Orlović uvrstio je na svoj spisak mladog Banjalučanina Danila Karanovića koji nastupa za Teleoptik.

Karanović je ranije bio član omladinskih selekcija Crvene zvezde i Grafičara, a sada je u Teleoptiku koji vodi nekadašnji fudbaler banjačlučkog Borca i beogradskog Partizana Marko Jovanović.

Ovaj ofanzivni vezni sa ekipom Teleoptika stigao je do titule jesenjeg prvaka Srpske lige Beograd bez poraza.

Karanoviću je ovo povratak u omladinske selekcije BIH, ranije je bio član U15 selekcije za koju je upisao osam nastupa, te U17 selekcije za koju je nastupio osam puta.

