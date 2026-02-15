Banjalučanin iz redova Teleoptika dobio poziv u reprezentaciju BIH!

Mladi Danilo Karanović ponovo će se naći u omladinskih selekcija BIH.
Selektor U19 reprezentacije BIH Dubravko Orlović uvrstio je na svoj spisak mladog Banjalučanina Danila Karanovića koji nastupa za Teleoptik.
Karanović je ranije bio član omladinskih selekcija Crvene zvezde i Grafičara, a sada je u Teleoptiku koji vodi nekadašnji fudbaler banjačlučkog Borca i beogradskog Partizana Marko Jovanović.
Ovaj ofanzivni vezni sa ekipom Teleoptika stigao je do titule jesenjeg prvaka Srpske lige Beograd bez poraza.
Karanoviću je ovo povratak u omladinske selekcije BIH, ranije je bio član U15 selekcije za koju je upisao osam nastupa, te U17 selekcije za koju je nastupio osam puta.