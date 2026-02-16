logo
Arina Sabalenka pokazala poklon od dečka milionera: Hoće da svi vide šta joj je kupio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Ko je Brazilac Jorgos Frangulis koji obasipa Beloruskinju pažnjom i poklonima, dok je non-stop uz nju

Arina Sabalenka pokazala poklon od dečka milionera Izvor: Instagram//arynasabalenka/printscreen

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka (27) oglasila se na društvenim mrežama i pokazala veliki buket cvijeća - poklon svog dečka, Brazilca Jorgosa Frangulisa (36). Obučena u crvenu haljinu, istakla je tetovažu lava na levoj ruci, dok je pozirala kraj poklona svog dečka-vjerenika?

Poznati par uživa u ljubavi i u vezi započetoj u proljeće 2024. godine, od kada privlače veliku pažnju. Brazilski milioner vlasnik je firme koja se bavi proizvodnjom asai bobica i čija se vrijednost mjeri u desetinama miliona dolara. U sklopu promocije svog brenda "Oakberi" otvorio je više od 700 prodavnica u više od 40 zemalja. Podrazumijeva se, Sabalenka je jedna od zaštitnih lica njegovog brenda.

"Treniram i odlazim kod psihoterapeuta"

Frangulis, Brazilac grčkih korena, aktivno i neprestano prati svoju vjerenicu na turnirima širom svijeta, zajedno treniraju, podržava je iz njenog "boksa", a poznato je i to da je i sam bio sportista. Takmičio se u Porše GT3 Kup čelendžu i vozio je u 128 trka. Ipak, sada je samo posvećen poslu i svojoj djevojci-vjerenici.

"Svakog dana vodim računa o sebi i o svojim treninzima, uz terapije kod psihologa na koje odlazim dva puta sedmično", govorio je u vrijeme svoje aktivne sportske karijere Brazilac.

Za sobom ima brak, uz bivšu se liječio od raka

Izvor: Printscreen/Instagram/ArynaSabalenka

U toku 2016. godine Frangulis je stupio u brak sa Isabelom Armentanom, samo nekoliko sedmica nakon što mu je dijagnostikovan rak štitne žlijezde. Sve to se dogodilo dok je započinjao biznis koji mu je donio bogatstvo.

"Nikad nikome nisam rekao, ali u avgustu 2016. otkriveno je da bolujem od raka štitne žlijezde. Bio je to 'čvor' veličine četiri centimetra koji je doktor morao da odstrani da bi mi prepisao tretman. Vjenčao sam se 1. oktobra i koristio sam posljednji novac koji sam imao da bih platio vjenčanje. Pola mjeseca kasnije imao sam operaciju, 16. oktobra, i stigao sam da odmah poslije toga otvorim prvu prodavnicu u Sao Paulu 6. decembra. Pogodio me je znak od Boga kada mi je bilo najpotrebnije i kada sam to najmanje očekivao", govorio je on u intervjuu za brazilski "Forbs" prije nekoliko godina.

Nije navedeno u kom trenutku se razveo od bivše supruge, niti se o tom braku uopšte priča dok se po svemu sudeći sve bliži dan kada će stupiti u brak sa bjeloruskom teniserkom. Pogledajte šta joj je poklonio za Dan zaljubljenih:

Arina Sabalenka Tenis

