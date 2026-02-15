logo
Nika Prevc osvojila bronzu za kraj: Nije mogla protiv najbolje na ZOI, Ane Odin Strom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Slovenačka ski-skakačica Nika Prevc završila kao trećeplasirana u takmičenju u ski-skokovima na velikoj skakaonici. Olimpijska šampionka je Norvežanka Ana Odin Strom.

Nika Prevc osvojila bronzu na velikoj skakaonici Izvor: EPA/FILIP SINGER

Norvežanka Ana Odin Strom (27) nova je olimpijska šampionka u ski-skokovima na velikoj skakaonici, jer je u borbi za zlato osvojila 284,98 poena, letom od 130,5 metra u prvoj seriji, a 132 u drugoj. Tako je zaokružila svoju kolekciju od čak dva osvojena zlata uz srebro na ovim Igrama. Prošle sedmice, Strom je postala olimpijska šampionka i na maloj skakaonici, u tesnoj borbi protiv Nike Prevc (za samo 1,1 poen!), a poslije toga je u mješovitom ekipnom takmičenju osvojila srebro.

Drugoplasirana na velikoj skakaonici takođe je Norvežanka, Eirin Marija Kvandal (24), sa 282,7 bodova, a trećeplasirana je Slovenka, Nika Prevc (20), sa 271,5 bodova.

Nika je prošle sedmice zaplakala kada je osvojila srebro na maloj skakaonici, a poslije toga joj se popravilo raspoloženje kada je u kombinaciji sa svojim starijim bratom Domenom pobijedila u takmičenju parova i osvojila zlato. Ove nedjelje uveče, u svojoj posljednjoj disciplini na ZOI u Milanu u Kortini, poput Strom je zaokružila učešće na ZOI sa tri medalje, sa razlikom da je Norvežanka odnijela kući dvije najsjajnije.

U istoj disciplini, na velikoj skakaonici, Domen Prevc u subotu je osvojio zlato.

Tagovi

Nika Prevc Zimske olimpijske igre ski skokovi

