© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Norveška ima novog rekordera – Hesloft Klebo uzeo deveto olimpijsko zlato!

Norveška ima novog rekordera – Hesloft Klebo uzeo deveto olimpijsko zlato!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Johanes Hesflot Klebo pobjedom u nordijskoj štafeti ispisao istoriju Zimskih olimpijskih igara.

Johanes Hesflot Klebo rekorder ZOI devet zlatnih medalja Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Norveški reprezentativac u skijaškom trčanju ušao je u istoriju Zimskih olimpijskih igara pošto je osvojio devetu zlatnu medalju u karijeri i time postao najtrofejniji sportista u istoriji ovog takmičenja.

Klebo je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini sa reprezentacijom Norveške pobijedio u štafeti 4 x 7,5 kilometara i tako stigao do svoje četvrte medalje na ovim olimpijskim igrama.

Prethodno je na ZOI u Milanu i Kortini osvojio zlatna odličja u skiatlonu na 20 kilometara, sprintu klasičnim stilom i trci na 10 kilometara slobodnim stilom.

Ukupno je osvojio devet zlatnih medalja pošto je u Pjongčangu 2018. osvojio tri zlata – sprintu klisičnim stilom, timskom sprintu klasičnim stilom i štafeti 4 x 10 kilometara, a potom na ZOI 2022 u Pekingu osvojio dva zlata – sprintu slobodnim stilom i timskom sprintu klasičnim stilom.

Hesflot Klebo tako je nadmašio rekorde svojih sunarodnika – bivše norveške reprezentativke Marit Bjergen i bivšeg norveškog reprezentativca Olea Einara Bjerndalena koji su osvojili po osam zlatnih olimpijskih medalja.

Osim istorijskog uspjeha na zimskim olimpijskim igrama Hesloft Klebo je 15 puta bio svjetski šampion, što ga svrstava među najdominantnije takmičare u istoriji skijaškog trčanja.

Tagovi

Zimske olimpijske igre rekord

