Domen Prevc donio Sloveniji novo zlato na ZOI: Nije kraj, njegova porodica čeka još jedno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Istorijski uspjeh Domena Prevca, dvostrukog olimpijskog šampiona iz Milana i Kortine

Domen Prevc Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Sjajni slovenački ski-skakač Domen Prevc (26) postao je olimpijski šampion na velikoj skakaonici na ZOI u Milanu i Kortini. Tim uspjehom, član zlatne skijaške porodice iz Kranja ispisao je istoriju sporta svoje zemlje, donijevši joj drugo olimpijsko zlato na aktuelnim Igrama. Ranije ove nedjelje, Prevc je trijumfovao i u miksu sa svojom mlađom sestrom Nikom (20), čime je ostavio za sobom neprijatan početak Igara i to što je ostao bez medalje u skokovima na srednjoj skakaonici.

U subotu uveče, presudni je bio skok slovenačkog asa iz druge serije, od 141,5 metara. Bio je dovoljan za naslov olimpijskog šampiona.

U takmičenju na velikoj skakaonici nije bilo prostora za iznenađenje i senzacije, što se i očekivalo. Prevc je trijumfovao sa 301,8 poena, ispred Japanca Rena Nikaida koji je osvojio srebro sa 295 poena, a treće mjesto i bronza pripalo je Poljaku Kacperu Tomašijaku, koji je na ZOI osvojio i srebro na srednjoj skakaonici, na kojoj je Prevc bio tek šesti.

Slovenija je uspjehom Domena Prevca osvojila tri medalje, jer je i njegova sestra osvojila srebro na srednjoj skakaonici, a u nedjelju će skakati na velikoj skakaonici i biće prva favoritkinja.

