Kad je bilo najvažnije, Domen Prevc osigurao zlato za mješoviti tim Slovenije na ZOI

Spektakularnim skokom u poslednjoj seriji Domen Prevc potvrdio dominaciju slovenačkog tima u ski skokovima.

Kombinovana reprezentacija Slovenije u ski skokovima osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine, koje organizuju Milano i Kortina. Nakon podbacivanja u pojedinačnoj konkurenciji, Domen i Nika Prevc poveli su nacionalni tim ka zlatu, koje će obradovati čitavu naciju.

Slovenija je na ovaj način odbranila zlatnu medalju koju je osvojila i prije četiri godine, iako je gotovo u potpunosti promijenila tim. U odnosu na Peking, sada je dio reprezentacije bila samo Nika Vodan - a ovog puta su joj društvo pravili Nika Prevc, Anže Lanišek i Domen Prevc. Drugo mjesto pripalo je Norveškoj, a treće je osvojio Japan.

Takmičenje je odlučeno skokom Domena Prevca u posljednjoj seriji. Najbolji takmičar ove sezone nije ostavio prostora za kalkulisanje, već je izveo fantastičan skok i potvrdio dominaciju koja je trajala tokom čitavog dana. Slovenci su od samog početka bili veoma dobro "namješteni" i sigurnim koracima išli su ka zlatnoj medalji koja ima poseban značaj za Domena.

On je sada četvrti član porodice Prevc koji ima odličje sa Zimskih olimpijskih igara. Peter Prevc je svojevremeno bronzu i srebro u pojedinačnoj, srebro u timskoj i zlato u mješovitoj kombinaciji, Cene Prevc bio je dio tima koji se domogao srebra prije četiri godine, a prije nekoliko dana srebrnu medalju osvojila je i Nika, u pojedinačnoj konkurenciji.

Kakve rezultate su imali Slovenci do sada?

Najbolji skakač današnjice Domen Prevc podbacio je u potpunosti kada se takmičio u pojedinačnoj konkurenciji, pa je propustio priliku da osvoji jednu od četiri medalje. Zlato je pripalo Filipu Rajmundu, srebro Kacperu Tomasjaku, dok su bronze dobili Ren Nikaido i Gregor Dešvanden koji su takmičenje završili sa istim učinkom. Domen Prevc je bio tek šesti, što je za njega razočaravajuće.

Sa druge strane, Nika Prevc je osvojila srebrnu medalju u pojedinačnoj konkurenciji, ali nije bila zadovoljna zbog toga. Njoj je za dlaku izmakla zlatna medalja, pa nije uspjela da stigne do najsjajnijeg odličja iako su joj to mnogi predviđali pred početak Zimskih olimpijskih igara.

Do kraja takmičenja koje organizuju Milano i Kortina preostala su još takmičenja muškaraca u pojedinačnoj konkurenciji na velikoj skakaonici, timsko takmičenje muškaraca na velikoj skakaonici i takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji na velikoj skakaonici. Slovenci će na tim takmičemnjima imati novu priliku da stignu do medalja.

