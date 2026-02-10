logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osvojio olimpijsku medalju, pa dao šokantnu izjavu: "Prevario sam najljepšu ženu na svijetu, ljubav mog života"

Osvojio olimpijsku medalju, pa dao šokantnu izjavu: "Prevario sam najljepšu ženu na svijetu, ljubav mog života"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Sportista sa bronzom oko vrata na Zimskim olimpijskim igrama govorio o prevari koju je izveo prije nekoliko mjeseci.

Norvežanin Sturla Holm Legrejd osvojio je bronzu na ZOI pa govorio o prevari djevojke Izvor: X/Fyrsten1111/printscreen

Norvežanin Sturla Holm Legrejd osvojio je bronzanu medalju u bijatlonskoj trci na 20 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama koje se održavaju u Milanu i Kortini, a ono što se desilo nakon toga ulazi u istoriju sporta. Vjerovatno nikada ranije nije se dogodilo da ovakav uspjeh sportista posveti djevojci koju je nekoliko mjeseci ranije prevario!

Legrejd se i dalje kaje zbog toga, pa je nakon osvojene bronze govorio o najljepšoj ženi na svijetu i najvećoj greški koju je napravio u životu - preljubi! Svjestan da djevojka koju voli možda i ne gleda njegovo obraćanje, Sturla Holm Legrejd je imao ispričao sve što mu je na duši.

"Postoji neko sa kim sam želio ovo da podijelim, a ko možda danas ovo ne gleda. Prije šest mjeseci sam upoznao ljubav svog života, najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu. A prije tri mjeseca sam napravio svoju najveću grešku i prevario je", rekao je Legrejd dok su mu se oči punile suzama i dodao: "Želio sam da budem dobar uzor. Bio sam nevjeran i morao sam da joj kažem istinu. To je bila najteža nedjelja u mom životu". Pogledajte njegovu ispovijest:

Norveškom bijatloncu ovo je druga medalja na Zimskim olimpijskim igrama. Prije četiri godine u Pekingu bio je dio štafete 4x7,5 kilometara, a Norvežani su tada bili najbrži tim. Legrejd ima i niz velikih rezultata na Svjetskim prvenstvima, pošto je do sada osvojio sedam zlatnih, šest srebrnih i jednu bronzanu medalju. 

Bonus video:

Pogledajte

00:14
Zimske olimpijske igre, biatlon
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

Zimske olimpijske igre

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC