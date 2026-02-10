Osvojio olimpijsku medalju, pa dao šokantnu izjavu: "Prevario sam najljepšu ženu na svijetu, ljubav mog života"

Sportista sa bronzom oko vrata na Zimskim olimpijskim igrama govorio o prevari koju je izveo prije nekoliko mjeseci.

Norvežanin Sturla Holm Legrejd osvojio je bronzanu medalju u bijatlonskoj trci na 20 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama koje se održavaju u Milanu i Kortini, a ono što se desilo nakon toga ulazi u istoriju sporta. Vjerovatno nikada ranije nije se dogodilo da ovakav uspjeh sportista posveti djevojci koju je nekoliko mjeseci ranije prevario!

Legrejd se i dalje kaje zbog toga, pa je nakon osvojene bronze govorio o najljepšoj ženi na svijetu i najvećoj greški koju je napravio u životu - preljubi! Svjestan da djevojka koju voli možda i ne gleda njegovo obraćanje, Sturla Holm Legrejd je imao ispričao sve što mu je na duši.

"Postoji neko sa kim sam želio ovo da podijelim, a ko možda danas ovo ne gleda. Prije šest mjeseci sam upoznao ljubav svog života, najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu. A prije tri mjeseca sam napravio svoju najveću grešku i prevario je", rekao je Legrejd dok su mu se oči punile suzama i dodao: "Želio sam da budem dobar uzor. Bio sam nevjeran i morao sam da joj kažem istinu. To je bila najteža nedjelja u mom životu". Pogledajte njegovu ispovijest:

Norveškom bijatloncu ovo je druga medalja na Zimskim olimpijskim igrama. Prije četiri godine u Pekingu bio je dio štafete 4x7,5 kilometara, a Norvežani su tada bili najbrži tim. Legrejd ima i niz velikih rezultata na Svjetskim prvenstvima, pošto je do sada osvojio sedam zlatnih, šest srebrnih i jednu bronzanu medalju.

