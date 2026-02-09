Košmar porodice Prevc na ZOI: Poslije Nikinih suza, Domen potpuno razočarao

Domen Prevc, daleko najbolji ski-skakač na svijetu, završio tek kao šesti na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Slovenački ski-skakač Domen Prevc (26), aktuelni lider Svjetskog kupa, nije osvojio nijednu od četiri dodijeljene medalje u ski-skokovima na srednjoj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Završio je tek šesti, što je veliko razočaranje za sve njegove navijače, prije svega u rodnoj Sloveniji, a sigurno i za porodicu Prevc. Podsjetimo, njegova mlađa sestra Nika Prevc (20) je u suzama stavila oko vrata olimpijsko srebro prije dva dana na istoj skakaonici.

U ponedjeljak uveče u muškoj konkurenciji potpunu senzaciju napravio je novi olimpijski šampion Nijemac Filip Rajmund (25), koji još nema nijednu pobjedu na Svjetskom kupu. Potvrdio je sjajnu formu sa treninga, u prvoji seriji preletio 102 metra, a u finalu doskočio na 106,5 metara, čime je ostavio za sobom Poljaka Packera Tomašijaka (19), srebrnog na takmičenju u Predacu. Mladi Pojlak je u prvoj seriji skočio 103 metra i bio četvrti, ali je potom imao najbolju daljinu od čak 107 metara. Ni on nije bio ni blizu pobjede u Svjetskom kupu do sada, već mu je peto mjesto bilo najbolji rezultat.

Prevc podbacio i ostavio sve bez teksta

Prevc je ove sezone ostvario čak 11 pobjeda u Svjetskom kupu, ali na ZOI je u takmičenju u srednjoj skakaonici naišao na velike probleme i nedostajala su mu 4,2 poena za odličje. Novu šansu za medalju će potražiti na velikoj skakaonici, na kojoj su skokovi duži, brzina veća, a prostor za ovakve senzacije manji - uostalom, kao i u ženskoj konkurenciji.

Prevc će pokušati da popravi utisak u utorak, kada će od 18.45 časova skakati sa sestrom Nikom u "miksu", a onda i u subotu, kada će muškarci skakati na velikoj skakaonici od 12.45 do 14.50 časova.

Dodijeljene četiri medalje

Kuriozitet takmičenja u ponedjeljak uveče bio je taj da su dodijeljene dvije bronzane medalje, jer su ih identičnim rezultatom (266 bodova) osvojili Japanac Ren Nikaido (24) i Švajcarac Gregor Dešvanden (34).