Holanđanka Juta Lirdam je prva zvijezda takmičenja u brzom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini

Izvor: Orange Pictures/Shutterstock

Holandska klizačica Juta Lirdam (26) jedna je od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini i na svakom koraku izaziva veliku pažnju. Došla je u Italiju praćena ogromnim interesovanjem medija koji je predstavljaju kao najljepšu sportistkinju svijeta, pitaju je i za njenu vezu sa jutjuberom-bokserom Džejkom Polom (29), a uz to i očekuju da ostvari veliki rezultat u svojoj disciplini.

Na ZOI u Pekingu 2022. Holanđanka je osvojila srebro, a u Milano i Kortinu došla je sa čak sedam titula svjetskog prvenstva, uključujući i tri individualna zlata u trci na 1.000 metara, kao i šest evropskih zlata.

Njena popularnost prevazišla je njenu sportsku karijeru, a posebno nakon što je prošle godine postala vjerenica jutjubera Pola.

"Ogroman je kompliment to da mogu da utičem na ljude i da ih možda inspirišem. To je više od same sportske karijere i velika je čast. Tu je toliko nevjerovatnih stvari, sarađujem sa brendovima iz snova, klizanje mi ide odlično, fokusirana sam i odlučna. Nema boljeg osjećaja na svijetu od pobjeđivanja. Uz to, moj vjerenik je najbolji, moja porodica je divna i veoma sam srećna", rekla je ona u intervjuu za portal "Olympics.com".

"Trudiću se da više ne padam"

Vidi opis Juta Lirdam je najljepša klizačica na svijetu: Vjerenik joj je Džejk Pol, život joj se okrenuo naglavačke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Orange Pictures/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Daniel MUNOZ / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Iako u Milano stiže kao ozbiljna kandidatkinja za medalju u sprint disciplinama, Lerdam neće biti jedina Holanđanka na vrhu. Njena sunarodnica Femke Kok trenutno predvodi svjetske rang-liste i na 500 i na 1.000 metara, a na holandskim olimpijskim kvalifikacijama "počistila" je konkurenciju u sve tri sprint discipline, uključujući i 1500 metara.

Lirdam je svjesna da mora mnogo da radi da bi bila najbolja u svom timu i u borbi za zlato.

"Ima još mnogo toga na čemu mogu da radim i da budem bolja. Ostajem potpuno usredsređena i fokusiram se na ono što može bolje, ali i na ono što ide veoma dobro. I trudim se da više ne padam, ha-ha. Održavam pozitivan um i nastavljam da radim na tome da budem najbolja verzija sebe na Olimpijskim igrama, i nadam se da ću inspirisati mnogo djece", kazala je ona.

Juta Lirdan se takmiči u trci na 1.000 metara ovog ponedjeljka, a u nedjelju će se boriti za odlilčje u trci na 500 metara.