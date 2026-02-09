logo
Sjajan potez Lindzi Von poslije stravičnog pada: Izgovorila nekoliko riječi za pamćenje

Sjajan potez Lindzi Von poslije stravičnog pada: Izgovorila nekoliko riječi za pamćenje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Amerikanka Lindzi Von nalazi se u bolnici gdje je podvrgnuta operaciji lijeve noge.

Šta je rekla Lindzi Von nakon teške povrede na Olimpijskim igrama Izvor: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Sportska javnost i dalje čeka vesti o legendarnoj skijašici Lindzi Von koja je doživjela stravičan pad na Zimskim olimpijskim igrama. Amerikanka je planirala da se u Italiji oprosti od dugogodišnje karijere, rizikovala je, zanemarila nedavnu povredu i nažalost doživjela novi, još teži peh.

Ona je podvrgnuta operaciji, a dok čekamo njeno prvo oglašavanje, poznati norveški skijaš Aksel Lund Svindal otkrio je šta je Von rekla doktorima i okupljenima u Kortini nakon pada.

"Lindzi. Ti si neverovatno hrabra. Inspirišeš ljude koji prate tvoj put i nas koji rade sa tobom svakog dana. Juče je bilo teško. Za sve, ali najviše za tebe. Ali dogodilo se nešto što dovoljno govori o tebi. "Čestitajte i recite Brizi da je uradila dobar posao", rekla si u trenutku kada je članica tvog tima bila na prvom mjestu. To je poruka po kojoj si htela da te zapamte prije nego što su te helikopterom prebacili za bolnicu. Pravi karakter pojavljuje se na površini u najtežim trenucima", napisao je Aksel Lund Svindal.

Šta su posljednje informacije o Lindzi Von?

Jedna od najboljih alpskih skijašica svih vremena je u stabilnom stanju nakon zastrašujućeg pada u nedjelju. Četrdesetjednogodišnja Amerikanka je helikopterom prebačena u bolnicu u Trevizu gdje je podvrgnuta operaciji lijeve noge koju je polomila prilikom pada. Von se nalazi pod nadzorom ljekara i da je sada saopšteno da je stabilna, iako se očekuje da će put do oporavka biti dug.

Pogledajte

00:20
Stravičan pad Lindzi Von
Izvor: Mreža X
Izvor: Mreža X

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

