"Koljeno mi nije otečeno, idem po medalju": Poslije ovih riječi Lindzi Von svi zanijemili od straha

Legendarna američka skijašica došla je u Italiju u sjajnoj formi i po još jednu olimpijsku medalju. Međutim, donijela je sa sobom i jednu od najtežih povreda, uprkos kojoj je nastupila.

Američka skijašica Lindzi Von (41) završila je učešće na Zimskim olimpijskim igrama strašnim padom u Kortini, poslije 13 sekundi spusta. Zakačila je rukom kapiju, poletjela u vazduh i tako bolno pala da je doživjela prelom noge. Iste one, lijeve, koju je povrijedila prije devet dana, kada je doživjela kidanje ukrštenog ligamenta koljena.

Suprotno svim preporukama lekara i suprotno logici, odlučila je da ipak dođe na ZOI u Milano i Kortinu i ispostavilo se da će to biti i definitivni kraj njene olimpijske karijere.

"Koljeno mi nije otečeno. Uz pomoć steznika na njemu, sigurna sam da mogu da se takmičim", rekla je Amerikanka i došla u Kortinu, na stazu na kojoj je 12 puta pobjeđivala i na Igre na kojima je osvojila istorijsko zlato prije davnih 16 godina.

Iako je na treninzima potvrdila da je u odličnoj formi (ove sezone je pet puta bila na pobjedničkom postolju u Svetskom kupu) i iako je imala treći najbolji rezultat u Kortini pred nedjeljno takmičenje, dogodio se katastrofalni scenario. Tako je bolno pala da joj je 10 minuta pružana pomoć prije nego je helikopter odneo u bolnicu, na hitnu operaciju već povrijeđene noge.

Oglasila se njena sestra

Njena sestra, Karin Kildou, oglasila se posle Lindzinog pada.

"Svim srcem je ušla u ovo takmičenje. Ovo je bilo posljednje što sam htjela da vidim. Kada se ovako nešto dogodi, samo želite da bude dobro, jer je bilo jezivo. Imala je ogromnu želju i ostavila je na stazi sve što je imala", kazala je ona.

Tina Maze, dvostruka olimpijska šampionka, a sada komentatorka Eurosporta, rekla je da je Von previše rizikovala.

"Naravno da su posljedice još gore ako niste zdravi, ali svi znamo Lindzi. Ovo je njena odluka koju je željela bez obzira na sve", kazala je Slovenka.

