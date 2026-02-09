"Samo vi pišite po Tviteru, za mene je Novak najveći": Lindzi Von odbrusila svima zbog Đokovića

Najveća skijašica svih vremena odavno je odabrala svog najboljeg tenisera svih vremena - Novaka Đokovića.

Izvor: X.com

Prethodnih godina, ljubitelji sporta čitali su o Lindzi Von (41) kao o velikom borcu, neustrašivoj šampionki i kao velikoj navijačici Novaka Đokovića. Ne jednom, isticala je Lindzi Von da je Đoković najveći teniser svih vremena i uživala je u njihovim susretima. U proljeće 2024. godine, posjetila ga je na treningu na Indijan Velsu i objavila zajedničke fotografije na svojim društvenim mrežama. Te slike pratila je poruka koja je oduševila navijače u Srbiji.

"Družim se sa najvećim svih vremena i da, vjerujem da on jeste najveći. Suprotno onome u šta Tviter vjeruje, mislim da može da bude više od jednog najvećeg. Ipak, Novak 'drži' rekorde i imam samo poštovanje prema svemu što je ostvario... Uz to i skija!", napisala je Amerikanka koja je prethodnih decenija pisala istoriju svog sporta.

Nažalost, slavna američka skijašica Lindzi Von potencijalno je drugi i konačni put završila karijeru, jer je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini doživjela stravičan pad i teške povrede. Hitno je operisana u Trevizu, jer je utvrđeno da je polomila lijevu nogu, dok je prije devet dana doživjela kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Tako teške povrede poslije teškog pada u Kortini ostavljaju malo prostora za optimizam da bi uskoro mogla opet na skije, iako je ušla u dobru formu i potpuno se vratila sportu u 41. godini, nakon što se 2018. prvi put povukla, a 2024. bila podvrgnuta transplantaciji desnog koljena.

Godinama je navikla čitav svijet da za nju ne postoji nemoguće, ali djeluje da će je najnovija povreda ipak natjerati da odustane od sporta koji voli i kojem je posvetila cijeli život.

Lindzi Von stigla je ove zime u Italiju kao najveća zvijezda Zimskih olimpijskih igara. Novinari su je pratili na svakom koraku i zato je njen pad bacio u drugi plan sve što se dogodilo u nedjelju u Milanu i Kortini. Srušila se na stazi poslije samo 13 sekundi i uslijedili su momenti koji su rasplakali okupljenje, dok su gledali kako je helikopter transportuje u bolnicu.

