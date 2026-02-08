logo
Stigle prve informacije iz bolnice o Lindzi Von

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Američka skijašica Lindzi Von (41) je stabilno poslije stravične nesreće na spustu u Kortini D'Ampeco, na Zimskim olimpijskim igrama.

Informacije o Lindzi Von nakon pada na Olimpijskim igrama Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Legendarna američka skijašica Lindzi Von (41) u stabilnom je stanju nakon što je doživjela strašnu nesreću na takmičenju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Prilikom spusta ona je doslovno poletjela na stazi i završila je u bolnici, a najnovije informacije govore da je "povrijeđena, ali stabilno i u dobrim rukama američkih i italijanskih ljekara". To saopštenje američkog skijaškog i snouborderskog tima umiriće javnost, zabrinutu za stanje prve Amerikanke koja je osvojila zlato u spustu na ZOI, davne 2010.

Kada je sve prošlo bez povreda koje bi joj ugrozile život, mora se konstatovati da je bila potpuna ludost to što je pokušala da se takmiči praktično nedjelju dana nakon što je pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena i uz to doživjela i kidanje meniskusa. U takvom stanju dobila je dozvolu da se takmiči i to je umalo uzrokovalo stravične posljedice. Samo na stazi joj je 10 minuta pružana pomoć, pa je potom helikopterom transportovana iz Kortine D'Ampeco u obližnju bolnicu.

U toku spusta, štapom i ramenom zakačila je kapiju na vrhu staze i to ju je tako zarotiralo da je doslovno "poletjela". Skije su joj ostale zabijene u snijeg, oba koljena izvrnuta i u takvom, nepomičnom stanju, ostala je savijena da leži u snijegu. Aktivirala se obavezna zaštitna vreća koju je nosila ispod trkačkog odijela, što je svakako doprinijelo da ne bude mnogo težih posljedica.

Lindsi Von povukla se prije osam godina, poslije Zimskih olimpijskih igara 2018, jer je zaključila da je tijelo "izdaje" i da više ne može da se takmiči na najvišem nivou. U međuvremenu je podvrgnuta teškoj operaciji, potpunoj zamjeni desnog koljena 2024. godine i zato se vratila takmičenjima i spremala se za ZOI u Milanu u Kortini. Uprkos uspjesima uoči dolaska u Torino, samo nedjelju dana prije otvaranja Zimskih olimpijskih igara doživjela je kidanje ukrštenog ligamenta lijevog koljena u Švajcarskoj. I u takvom stanju je pokušala da se takmiči i bila je to jedna od najgorih odluka u njenoj karijeri i u skijaškom sportu, za nauk svima.

